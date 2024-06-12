Месси ответил Мбаппе: «Все мечтают стать чемпионами мира, а не Европы»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сравнил уровень сопротивления на чемпионатах мира и Европы.

Ранее форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что чемпионат Европы является для него самым сложным турниром.

«Многие говорят, что чемпионат Европы — самый сложный турнир. А как же Аргентина, Бразилия, Уругвай? Почему-то все мечтают стать чемпионами мира, а не Европы», — приводит слова Месси интернет-издание ESPN.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре. В решающем матче бело-голубые обыграли Францию (3:3, пен 4-2).

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.