Определились все участники третьего этапа азиатского отбора ЧМ-2026

В Азии определились все участники третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026.

11 июня состоялись заключительные матчи 6-го тура второго этапа отбора. В третий этап вышли 18 сборных, занявших первые два места в группах: Катар, Индия, Япония, Сирия, Корея, Китай, Оман, Киргизия, Узбекистан, Иран, Ирак, Индонезия, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Австралия и Палестина.

На третьем этапе они будут разделены на 3 группы по 6 команд. Каждая команда сыграет с каждой по 2 игры в группе. Две лучших сборные из каждой группы напрямую выйдут на ЧМ-2026, а команды, которые займут 3-4-е места попадут в четвертый этап отбора.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 сборных.