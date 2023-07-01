«Улетели в космос за Саламычем! Игорь похож на Льва Иваныча». 5 лет легендарной победе России над Испанией

Вспоминаем великую игру ЧМ-2018.

1 июля 2018 года. Москва. Стадион «Лужники». Матч Россия — Испания. Серия пенальти. Мы ведем — 4:3 (Акинфеев уже справился с ударом Коке), плюс есть один удар в запасе. К точке подходит Яго Аспас. Испанский форвард бьет по центру, Акинфеев прыгает в правый от себя угол, но левой ногой все же умудряется отбить мяч. Cборная России — в четвертьфинале домашнего чемпионата мира! История написана.

Испания — Россия — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Игнашевич, 12 — в свои ворота (1:0). Дзюба, 41 — с пенальти (1:1).

Серия пенальти: Иньеста — 1:0. Смолов — 1:1. Пике — 2:1. Игнашевич — 2:2. Коке — 2:2 (вратарь). Головин — 2:3. Серхио Рамос — 3:3. Черышев — 3:4. Аспас — 3:4 (вратарь).

Испания: де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Диегу Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Марио Фернандес, Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Самедов (Черышев, 61), Головин, Жирков (Гранат, 46), Дзюба (Смолов, 65).

Предупреждения: Пике, 40. Кутепов, 54. Зобнин, 71.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все Голландия).

ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), Борш, Цвайер (все Германия).

1 июля. Москва. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей.

Черчесов: «Испанцы потеряли час игрового времени»

Станислав Черчесов решил удивить испанцев, перед матчем поменяв привычную схему. Сборная России перешла на игру в три центральных защитника — к паре Игнашевич — Кутепов добавился Кудряшов. Правая бровка была отдана на откуп Марио Фернандесу, левая — Жиркову. А вот Денис Черышев, забивший три гола на групповом этапе, неожиданно остался в запасе. Самедова переместили ближе к центру, а компанию Зобнину в опорной зоне составил не Газинский, а Кузяев.

«Десять лет назад (в 2008-м. — Прим. «СЭ») испанцы обыграли нас на чемпионате Европы два раза — 4:1 и 3:0. Тогда наша команда ввязалась с ними в футбол на встречных курсах, — заметил на послематчевой пресс-конференции Черчесов, объясняя свое решение по схеме. — Но когда они определенные вещи умеют делать, что греха таить, лучше нас, зачем, что называется, нарываться? Сегодня решили сыграть «вторым номером», только планировали, что выход из обороны будет более качественным. Если бы мы играли по-другому, шансов у нас было бы намного меньше. Играй мы в открытый футбол или в четыре защитника, нашу оборону вскрывали бы чуть чаще. Возможно, мы больше создали бы у чужих ворот, но, думаю, это обернулось бы поражением».

А вот выдержка из его интервью немецкому изданию Spiegel (опубликовано в книге Ивана Жидкова «Стани, Стас, Саламыч»):

«Против Испании мы сыграли в пять защитников, не выставили с первых минут Черышева. Соперник исходил из того, что Денис — один из лучших наших футболистов и уж точно попадет в стартовый состав. Поэтому испанцы и выставили Начо, игрока более оборонительного, он меньше ходит в атаку. В итоге получилось так, что Испания потеряла почти час игрового времени».

Радость футболистов сборной Испании после автогола Сергея Игнашевича. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игнашевич: «Только на 90-й минуте понял, что забил в свои...»

Легендарная победа далась сборной России нелегко, да и матч изначально складывался явно не в пользу нашей команды. Испанцы повели в счете уже на 12-й минуте — Марко Асенсио выполнил навес на дальнюю штангу, где в единоборстве с участием Игнашевича и Рамоса мяч угодил в пятку защитнику ЦСКА и залетел в ворота Акинфеева — 0:1...

«Худшее, что могло произойти, произошло сразу. Мы этого боялись, мы очень надеялись, что хотя бы до перерыва Россия выстоит, чтобы стабилизировать изначально неравный расклад сил, но нет. Все пошло по совсем другому сценарию. Как же было обидно после этой срезки — ведь не было подавляющего преимущества Испании, нас не возили у собственной штрафной, и вообще эти испанцы не похожи на тех, что громили нас 10 лет назад», — писал обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов.

Любопытно, что сам Игнашевич понял, что приложил ногу к голу соперника только после завершения основного времени матча!

«В том моменте я не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота. Более того, увидев, что Рамос побежал радоваться, я подумал, что он как-то сыграл на опережении и перехитрил меня. В дальнейшем матч складывался таким образом, что я даже не успевал поднять голову и взглянуть на табло. И только когда закончилось основное время и мы сели в центральном круге, я увидел фамилии Дзюба и Игнашевич. Сначала даже не понял, как так получилось. Но, возможно, оно и к лучшему, что я до последнего не знал об автоголе. Играть с негативными мыслями было бы сложнее», — рассказывал Игнашевич в интервью сайту РФС в 2020 году.

Артем Дзюба празднует гол в ворота испанцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба: «Страшно было. Подумал: если промахнусь — съедят все»

К счастью, пропущенный гол не выбил сборную России из колеи. Наши футболисты лезли вперед, пускай и без особых хитростей — Дзюба выигрывал верх, скидывал на Головина, а тот подключал Зобнина. Эта троица и создала первый момент у ворот Давида Де Хеа: плотный удар Головина чуть не завершился голом.

Настырность футболистов Черчесова была вознаграждена на 40-й минуте. Не обошлось без везения — после подачи Самедова со стандарта Дзюба пробил головой, и мяч попал в выставленную Жераром Пике руку. Пенальти! Дзюба уверенно переиграл Де Хеа — 1:1.

— Когда вы били пенальти в первом тайме, возникла пауза. Изначально было понятно, что к мячу подойдете вы? — спросили Артема после игры.

— Мне несколько человек сказали: иди, бей! Я посмотрел-посмотрел по сторонам, думаю, почему бы и нет. Страшно было, если честно — весь мир смотрит. Подумал, если промахнусь — съедят все. Столько лет футбольный бог отворачивался от нас, а сегодня...

Жирков: «Кто-то называл нашу игру антифутболом, но с испанцами по-другому невозможно»

В перерыве Черчесов пошел на вынужденную замену — Жирков не мог продолжить игру и уступил место на поле Гранату.

«Боюсь, для Жиркова это был последний матч на турнире. Если только к финалу его подготовим. Он вышел на поле с больной ногой, выдержал тайм, но потом травма дала о себе знать», — констатировал на пресс-конференции главный тренер нашей сборной.

«Против Испании, можно сказать, окончательно добил ахилл, — вздыхал Юрий. — Надеялся, что смогу сыграть полный матч, хотя уже пропускал много тренировок. Даже предыгровую провел не на сто процентов. Но что смог — то сделал».

«С испанцами нельзя было ни на секунду потерять концентрацию — это тут же закончилось бы плохо, — так впоследствии анализировал матч Жирков. — Кто-то называл нашу игру в том матче антифутболом, но в открытый футбол с Испанией играть невозможно! Мы это на себе испытали в 2008 году, когда два раза попытались сыграть с ними в атакующий футбол — и потерпели два крупных поражения».

Во втором тайме россиянам пришлось непросто. Большую часть времени нужно было просто отбиваться, снимая верх в своей штрафной и порой играя просто на вынос.

«Было понятно, что придется много обороняться. Испания против всех соперников имеет большое преимущество по владению мячом. Тренер сказал: «Нужно терпеть». Испания — фантастическая команда. Очень тяжелый матч получился. Испания феноменально контролирует мяч. Иско — великолепный игрок», — подчеркнул после финального свистка Самедов.

«У Испании с любым соперником больше процент владения мячом. Ждали своего шанса. Самое главное, что не опустили руки после пропущенного мяча и показали характер, сравняв счет. Хотя лично у меня в середине второго тайма кончились силы, играл на морально-волевых!» — заметил Далер Кузяев.

Йерро: «Тренировались так, что просто не выдержали»

На 65-й минуте Черчесов неожиданно для многих снял с игры Дзюбу, бросив в бой Федора Смолова.

— Замена Дзюбы носила исключительно тактический характер? — вопрос Станиславу Саламовичу на пресс-конференции.

— Мы так и планировали. Когда во втором тайме центральные защитники испанцев уже играли почти у нашей штрафной, что прогнозировалось, мы хотели, чтобы появился быстрый центрфорвард. Но соперники настолько грамотно владели мячом, что задуманное у нас не получилось. Возможно, пять-десять минут Дзюба еще мог поиграть. Но всегда предпочитаю принцип: «Лучше на пять минут раньше, чем на секунду позже».

«Наверху Дзюба, как во всяком матче на этом турнире, царил полновластно. И за все мячи цеплялся. Когда выйдет Смолов, он будет очень хорошо отрабатывать в обороне по опорному полузащитнику (помните, Черчесов говорил на эту тему еще после контрольного матча с Турцией, объясняя, о чем они несколько раз беседовали с форвардом прямо по ходу матча?), перекрыв кислород Бускетсу. Но забросы мяча вперед перестанут работать вообще, потому что на это Смолову и сил, и габаритов уже будет не хватать», — писал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Тренер испанцев Фернандо Йерро тут же выпустил Иньесту в расчете на то, что великий полузащитник все-таки сможет своими нестандартными ходами взломать российскую оборону. Не вышло. Во втором тайме испанцы давили, но по-настоящему опасных моментов так и не создали.

«Мы знали, что матч будет непростой, но забили гол и повели. Затем наступил этап, когда и нам забили. Со стандартов Россия хорошо играет, как и в воздухе. Не обвиняю никого в команде. 15 игроков выложились полностью. Но у нас есть и слабые стороны. Тренировались так, что просто не выдержали. Мы больше владели мячом, чаще доходили до штрафной. Те, кто знает футбол, понимают, что в нем надо быть эффективным», — признал Йерро.

В дополнительное время испанцы все же довели одну свою атаку до конкретики. Родриго воспользовался редкой ошибкой нашей обороны, ворвался в штрафную и нанес плотный удар с семи метров — Акинфеев выручил! Трибуны выдохнули — матч докатился до серии пенальти.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валентина Яшина: «Кажется, никогда так не переживала за Льва, как за Акинфеева»

Сейв Акинфеева после удара Аспаса с «точки», конечно, войдет в золотую коллекцию нашего футбола. Но сам Игорь не особо любит распространяться на эту тему.

— Про ваше спасение уже сделали сотни мемов, говорят про «ногу Бога». Видели? — спросили нашего вратаря через день после выхода в четвертьфинал.

— Пожалуйста, давайте все это отложим в сторону. И будем думать о следующей игре с Хорватией.

— Но как такое возможно технически?

— Просто повезло и все.

Акинфеев в одночасье стал героем нации — все мгновенно забыли про его ошибки на чемпионате мира в Бразилии и в Кубке конфедераций.

— Нашим вратарем я вообще восхищена! Сидела вся на нервах, болела, — не скрывала своих эмоций вдова Льва Ивановича Яшина Валентина Тимофеевна в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Мне кажется, я даже никогда за Льва так не переживала, как за Игоря.

— Можно ли сказать, что Акинфеев — второй наш вратарь после Льва Яшина?

— Я сегодня как раз об этом думала. Они похожи. Причем Игорь играет без какой-либо показухи, акробатических номеров. Он просто играет на результат. Не себя показывает, а пытается принести пользу команде, выручить. Думает прежде всего об этом. Игорь, как и Лев, никогда не занимается трюкачеством. Очень надежно играет. Молодец, умница. И вообще красивый парень. Когда он уходил с поля, я им любовалась.

Футболисты сборной России празднуют победу над Испанией. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Акинфеев: «Нога Бога? Бредятина какая-то»

Понятно, что впоследствии журналисты еще не раз спрашивали Акинфеева про тот самый сейв и допытывались, как же он смог отбить удар Аспаса.

«Никаких секретов нет. Я всегда говорю, что все происходит случайно, — говорил Игорь в интервью сайту РФС в августе 2022 года. — Что касается пенальти на чемпионате мира, то там вообще был клубок случайностей. Вместе с тренером вратарей Гинтарасом Стауче подметили, что Аспас все время бил в одну сторону. Я туда и прыгнул, а он ударил по центру. Если посмотреть из-за ворот, он попал чуть ближе к моей ноге. Случайность? Да. Нога осталась — все, мы прошли дальше».

Спасение Акинфеева сразу нарекли ногой Бога. Но вратарь критически относится к такому определению:

«Выражение не понравилось. Я религиозный человек и не люблю таких сравнений. Бог для меня — это пойти в храм, помолиться. Для меня это важно. А такие сравнения — бредятина какая-то, честно. Бывает в жизни и везение, а не только грустные моменты. А это действительно было везение — может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить! Совпало и то, когда он пробил и когда я прыгнул. Пазл сложился. И круг замкнулся».

«Надеялись и верили в Игоря. Три или четыре футболиста сказали, что он два возьмет — я просто в шоке! Газинский и Дзагоев точно так говорили. Дзагоев, может, в возрасте уже, чувствует что-то, — рассказывал после финального свистка Дзюба. — Великие моменты происходят при великих возможностях. Мы счастливы, это просто космос. Мы улетели туда, за Станиславом Саламовичем!