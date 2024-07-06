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Агент Барбоза о Пепе: «Он себя не скомпрометировал и, в отличие от Роналду, не намерен сыграть на ЧМ-2026»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» оценил игру защитника сборной Португалии Пепе на Евро-2024.

— А как бы оценили игру 41-летнего Пепе?

— Понятно, что возраст тоже дает о себе знать. Хотя я бы не сказал, что португальцы на Евро испытывали большие проблемы в обороне. Пепе себя не скомпрометировал. При этом, конечно, он тоже должен уступить место молодым. Большой футболист, вне всякого сомнения. Но... Кстати, Пепе нигде не сказал, что намерен выступать на чемпионате мира.

— А Роналду, значит, хочет сыграть на ЧМ?

— Послушайте, если Роналду сказать: играй еще 50 лет за сборную, он продолжит выступать.

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Пепе Феррейра (Пепе)
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
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