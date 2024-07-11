Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за национальную команду до чемпионата мира 2026 года, сообщает Kicker.
На чемпионате Европы-2024 Нойер сыграл 5 матчей, пропустил четыре гола и дважды отыграл на ноль.
Вратарь дебютировал за сборную Германии летом 2009 года. Вместе с национальной командой футболист становился чемпионом мира в 2014 году, а также бронзовым призером ЧМ-2010 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
38-летний голкипер на клубном уровне выступает за «Баварию», контракт с которой рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость Нойера составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
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|0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
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