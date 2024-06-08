Сборная Камеруна разгромила Кабо-Верде в отборе ЧМ-2026, Нгамале отдал две голевые передачи

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Сборная Камеруна на своем поле разгромила Кабо-Верде в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:1.

Дубль оформил Венсан Абубакар (25-я и 44-я минуты). По голу забили Мишель Нгаде (13-я) и Нуху (54-я). Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале отметился двумя голевыми передачами.

Единственный гол сборной Кабо-Верде на счету Джамиро Монтейро (37-я). В концовке хавбек «Краснодара» Кевин Ленини не реализовал пенальти.

Сборная Камеруна (7 очков) лидирует в группе D отборочного турнира ЧМ-2026. Кабо-Верде (4) идет на четвертой строчке.