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Сегодня, 19:45

Клопп отказался возглавить сборную США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отклонил предложение возглавить сборную США, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 57-летний специалист сообщил, что хочет отдохнуть от тренерской деятельности.

Сборная США заняла третье место в групповом турнире Кубка Америки-2024, не сумев выйти в плей-офф турнира. Сейчас команду тренирует Грегг Берхальтер. В 2026 году США будет одной из стран — хозяек чемпионата мира.

Клопп летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. До этого немецкий тренер работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

Футбол
Сборная США по футболу
Юрген Клопп
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