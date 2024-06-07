Сборная Нигерии на своем поле в городе Уйо примет ЮАР в матче группы C отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Годсвилл Акпабио». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи Нигерия — ЮАР будет доступна по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 22.00 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния африканских сборных можно в матч-центре «СЭ».

Нигерия с главным тренером Финиди Джорджем располагается на четвертом месте с двумя очками в группе С. ЮАР под руководством Хуго Броса набрала три балла и идет на третьей строчке в турнирной таблице.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.