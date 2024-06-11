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Сегодня, 20:59

Сборная Катара обыграла Индию в отборе ЧМ-2026, Киргизия сыграла вничью с Оманом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Катара на своем поле победила Индию в матче 6-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

По голу у катарцев забил Юссеф Айман (73-я минута) и Ахмед Аль Рави (85-я). Единственный мяч сборной Индии на счету Лаллайанзуалы Чангте (37-я).

Катар (16 очков) занял первое место в группе A и вышел в третий этап отбора ЧМ-2026. Индия (5) финишировала на последнем месте в группе.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа A
11 июн, 18:45. ()
Катар
2:1
Индия

В параллельном матче сборная Киргизии на выезде сыграла вничью с Оманом (1:1). Оман (13 очков) и Кыргызстан (11) заняли два первых места в группе D и пробились в третий этап.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа D
11 июн, 19:00. ()
Оман
1:1
Киргизия
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа C
11 июн, 15:30. ()
Таиланд
3:1
Сингапур
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа F
11 июн, 15:30. ()
Индонезия
2:0
Филиппины
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа B
11 июн, 16:00. ()
КНДР
4:1
Мьянма
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа D
11 июн, 16:00. ()
Малайзия
3:1
Тайвань
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа E
11 июн, 18:00. ()
Туркмения
0:0
Гонконг
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа G
11 июн, 18:00. ()
Таджикистан
3:0
Пакистан
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа A
11 июн, 18:45. ()
Кувейт
1:0
Афганистан
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа I
11 июн, 19:00. ()
Ливан
4:0
Бангладеш

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Индии по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Киргизии по футболу
Сборная Омана по футболу
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