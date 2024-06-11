Сборная Катара обыграла Индию в отборе ЧМ-2026, Киргизия сыграла вничью с Оманом

Сборная Катара на своем поле победила Индию в матче 6-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

По голу у катарцев забил Юссеф Айман (73-я минута) и Ахмед Аль Рави (85-я). Единственный мяч сборной Индии на счету Лаллайанзуалы Чангте (37-я).

Катар (16 очков) занял первое место в группе A и вышел в третий этап отбора ЧМ-2026. Индия (5) финишировала на последнем месте в группе.

В параллельном матче сборная Киргизии на выезде сыграла вничью с Оманом (1:1). Оман (13 очков) и Кыргызстан (11) заняли два первых места в группе D и пробились в третий этап.