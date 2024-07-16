Полузащитник «Акрона» Галоян сравнил Сперцяна с Мхитаряном
Полузащитник «Акрона» Артур Галоян оценил перспективы сборной Армении и Эдуарда Сперцяна.
«Вера, что сборная сыграет на ЧМ-2026, есть всегда. А дальше все покажет отборочный этап. Верю всегда в свою команду. Пока рано говорить об ее уровне, так как команда только формируется. Сперцян — лидер этой сборной? Очень талантливый парень. Несколько лет уже хорошо себя проявляет в РПЛ и на уровне сборной. Думаю, он может вырасти в футболиста величины Генриха Мхитаряна», — сказал Галоян «РБ Спорт».
Ближайший матч Армения проведет 7 сентября в Лиге наций против Латвии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.
Источник: РБ Спорт
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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8
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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