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Сегодня, 03:25

Ямаль: «Все самое важное еще впереди»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Я в восторге, что мы сыграем в финале. Но все самое важное еще впереди. Сегодня у нас были сложные моменты. Никто не ожидал, что пропустим так быстро. Я как раз метил в самый верхний угол, и когда мяч влетел именно туда, то прилив радости был неописуемый. Я стараюсь не думать слишком много о происходящем. Хочу лишь наслаждаться своей игрой и помогать команде. Я приехал сюда, чтобы выиграть все матчи и отметить свое 17-летие здесь, в Германии, со всеми партнерами по команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
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