Скандал в Германии: камерунца с паспортом РФ выгоняют из клуба, назвав лжецом. Ондуа уверен — все из-за русофобии
Вы точно помните Гаэля Ондуа — футболиста «Ганновера» и сборной Камеруна с паспортом РФ, который играл на чемпионате мира в бутсах с российским триколором.
После возвращения из Катара полузащитник не провел за клуб ни одного матча и был отстранен от тренировок. Ондуа утверждает, что его проблемы связаны с русофобией руководства «Ганновера».
В клубе в ответ назвали игрока лжецом и намерены разорвать контракт из-за публичных жалоб.
«СЭ» объясняет, что происходит.
«Все видели, что случилось после чемпионата мира»
Гаэль рассказал свою версию происходящего в блоге на Sports.ru. После чемпионата мира в Катаре его не заявляют на матчи второй бундеслиги, но стоит сразу отметить, что и до поездки на ЧМ-2022 Ондуа играл очень мало. В этом сезоне на его счету всего 50 минут в двух матчах лиги и одно попадание в запас. В июле хавбек пропустил больше двух недель из-за травмы колена. А в сентябре выпал еще на 10 дней.
Однако камерунец связывает свое отсутствие в заявке с реакцией общественности на изображение флага РФ на своих бутсах.
«Изображенный на бутсах российский флаг — это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные — и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — объяснил Ондуа в своем Telegram-канале.
Напомним, Гаэль с детства жил в России и начал футбольную карьеру в академии «Локомотива». Затем играл за молодежную команду ЦСКА, а также выступал за «Анжи».
По словам футболиста, после возвращения из Катара в клубе на него перестали рассчитывать якобы из-за русофобской позиции клубных боссов.
«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.
Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", — написал камерунец.
При этом он отметил, что тренируется с основной командой, ходит на теории и участвует в двусторонках. Несмотря на это, в клубе хотели перевести его во вторую команду.
Реакция «Ганновера»: Ондуа занимается самопиаром. Ему еще год назад сказали, что у него нет будущего в клубе
После заявления Ондуа ведущее немецкое издание Bild опубликовало свою версию развития конфликта, ссылаясь на руководство «Ганновера».
Так, в клубе Гаэля называют «лжецом» и человеком, который занимается самопиаром. Более того — о том, что он не входит в планы «Ганновера», футболисту сообщили еще в апреле прошлого года.
«Ондуа сказали, что у него нет будущего в команде и предлагали варианты для трансфера: интерес проявляли «Цюрих», «Сошо» и «Осер», но Гаэль отказывался от этих предложений, потому что мечтал уехать в АПЛ», — пишет Bild.
Поведение игрока раздражало спортивного директора «Ганновера» Маркуса Манна, который и настаивал на переводе Гаэля во вторую команду. В итоге после публичных жалоб на клуб главный тренер Штефан Ляйтль все же отстранил Ондуа от тренировок с основой.
Камерунца перевели в команду U-23, однако там он каждый раз находит причины, чтобы не тренироваться с молодежью. Например, из-за поля с искусственным покрытием. А также из-за «нежелания отнимать место в составе у юных игроков». Сообщается, что Ондуа посещает только тренажерный зал.
Bild отмечает, что коммуникация футболиста с клубом осуществляется только через электронную и бумажную почту. Футболист чувствует себя «глубоко обиженным» из-за поведения клуба.
В ближайшее время «Ганновер» намерен расторгнуть контракт с Ондуа — агент футболиста Вадим Васильев уже приглашен на встречу для переговоров с Манном. Неустойка за досрочный разрыв соглашения составит 200 тысяч евро.
Не исключено, что после такого скандала в Европе Гаэль вернется в Россию и продолжит карьеру в РПЛ, где на него был спрос после ЧМ-2022.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|14
|7
|2
|66-22
|49
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|
3
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|45-33
|39
|
7
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|
8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|
9
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|
10
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
11
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|
12
|Кельн
|23
|6
|9
|8
|32-36
|27
|
13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|
14
|Герта
|23
|5
|5
|13
|28-44
|20
|
15
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|28-40
|19
|
16
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|
17
|Шальке
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|
18
|Бохум
|23
|6
|1
|16
|24-56
|19
|10.03
|22:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|11.03
|17:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|11.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|11.03
|17:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|11.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|11.03
|20:30
|
Шальке – Боруссия Д
|- : -
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|12.03
|19:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|12.03
|21:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|21
|1
|3