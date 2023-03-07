Футболист Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает

Гаэль больше не сыграет за «Ганновер».

Вы точно помните Гаэля Ондуа — футболиста «Ганновера» и сборной Камеруна с паспортом РФ, который играл на чемпионате мира в бутсах с российским триколором.

После возвращения из Катара полузащитник не провел за клуб ни одного матча и был отстранен от тренировок. Ондуа утверждает, что его проблемы связаны с русофобией руководства «Ганновера».

В клубе в ответ назвали игрока лжецом и намерены разорвать контракт из-за публичных жалоб.

«СЭ» объясняет, что происходит.

«Все видели, что случилось после чемпионата мира»

Гаэль рассказал свою версию происходящего в блоге на Sports.ru. После чемпионата мира в Катаре его не заявляют на матчи второй бундеслиги, но стоит сразу отметить, что и до поездки на ЧМ-2022 Ондуа играл очень мало. В этом сезоне на его счету всего 50 минут в двух матчах лиги и одно попадание в запас. В июле хавбек пропустил больше двух недель из-за травмы колена. А в сентябре выпал еще на 10 дней.

Однако камерунец связывает свое отсутствие в заявке с реакцией общественности на изображение флага РФ на своих бутсах.

«Изображенный на бутсах российский флаг — это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные — и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — объяснил Ондуа в своем Telegram-канале.

Напомним, Гаэль с детства жил в России и начал футбольную карьеру в академии «Локомотива». Затем играл за молодежную команду ЦСКА, а также выступал за «Анжи».

По словам футболиста, после возвращения из Катара в клубе на него перестали рассчитывать якобы из-за русофобской позиции клубных боссов.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", — написал камерунец.

При этом он отметил, что тренируется с основной командой, ходит на теории и участвует в двусторонках. Несмотря на это, в клубе хотели перевести его во вторую команду.

Реакция «Ганновера»: Ондуа занимается самопиаром. Ему еще год назад сказали, что у него нет будущего в клубе

После заявления Ондуа ведущее немецкое издание Bild опубликовало свою версию развития конфликта, ссылаясь на руководство «Ганновера».

Так, в клубе Гаэля называют «лжецом» и человеком, который занимается самопиаром. Более того — о том, что он не входит в планы «Ганновера», футболисту сообщили еще в апреле прошлого года.

«Ондуа сказали, что у него нет будущего в команде и предлагали варианты для трансфера: интерес проявляли «Цюрих», «Сошо» и «Осер», но Гаэль отказывался от этих предложений, потому что мечтал уехать в АПЛ», — пишет Bild.

Поведение игрока раздражало спортивного директора «Ганновера» Маркуса Манна, который и настаивал на переводе Гаэля во вторую команду. В итоге после публичных жалоб на клуб главный тренер Штефан Ляйтль все же отстранил Ондуа от тренировок с основой.

Камерунца перевели в команду U-23, однако там он каждый раз находит причины, чтобы не тренироваться с молодежью. Например, из-за поля с искусственным покрытием. А также из-за «нежелания отнимать место в составе у юных игроков». Сообщается, что Ондуа посещает только тренажерный зал.

Bild отмечает, что коммуникация футболиста с клубом осуществляется только через электронную и бумажную почту. Футболист чувствует себя «глубоко обиженным» из-за поведения клуба.

Гаэль Ондуа (справа). Фото Global Look Press

В ближайшее время «Ганновер» намерен расторгнуть контракт с Ондуа — агент футболиста Вадим Васильев уже приглашен на встречу для переговоров с Манном. Неустойка за досрочный разрыв соглашения составит 200 тысяч евро.

Не исключено, что после такого скандала в Европе Гаэль вернется в Россию и продолжит карьеру в РПЛ, где на него был спрос после ЧМ-2022.