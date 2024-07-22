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Футболка Марадоны с победного чемпионата мира-1986 выставлена на аукцион

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Футболка знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны с полуфинального матча чемпионата мира-1986 выставлена на торги, сообщается на сайте аукциона Sotheby's.

В той игре сборная Аргентины одержала победу над Бельгией (2:0). После матча Диего Марадона обменялся футболками с вратарем команды-соперника Жан-Мари Пфаффом. С тех пор она хранилась у него в личной коллекции.

Аукцион, на котором будет реализована футболка Марадоны, завершится 2 августа. Стартовая цена слота составит 700 тысяч долларов.

В мае 2022 года на аукционе Sotheby's с молотка ушла футболка Марадоны с четвертьфинального матча ЧМ-1986 между Аргентиной и Англией, где нападающий забил гол рукой. Ее купили за 9,3 миллиона долларов — это самая высокая цена, заплаченная за игровую футболку спортсмена.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе. Официальная причина — острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

Диего Марадона
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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