Саудовская Аравия готова бесплатно принять болельщиков чемпионата мира-2022

Саудовское агентство новостей сообщило, что Саудовская Аравия будет бесплатно пускать к себе болельщиков, которые приедут на чемпионат мира-2022 в Катар и будут иметь при себе паспорт болельщика.

На мировом первенстве в Катаре каждый болельщик будет обязан оформить Hayya card, чтобы въехать в страну и посещать матчи турнира. При этом Саудовская Аравия готова взять на себя все расходы по оформлению электронной визы для болельщиков, чтобы они могли посетить страну.

Чемпионат мира в 2022 году пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В нем примут участие 32 сборные.