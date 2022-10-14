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Сегодня, 03:55

Саудовская Аравия готова бесплатно принять болельщиков чемпионата мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Саудовское агентство новостей сообщило, что Саудовская Аравия будет бесплатно пускать к себе болельщиков, которые приедут на чемпионат мира-2022 в Катар и будут иметь при себе паспорт болельщика.

На мировом первенстве в Катаре каждый болельщик будет обязан оформить Hayya card, чтобы въехать в страну и посещать матчи турнира. При этом Саудовская Аравия готова взять на себя все расходы по оформлению электронной визы для болельщиков, чтобы они могли посетить страну.

Чемпионат мира в 2022 году пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В нем примут участие 32 сборные.

Чемпионат мира по футболу
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