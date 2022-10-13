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Булыкин — о ЧМ-2022: «В Катар не поеду, но следить буду»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что собирается следить за событиями чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«В Катар не поеду, но следить буду. Это большой мировой футбольный праздник и очень интересно посмотреть кто как будет играть, кто себя проявит», — цитирует футболиста Vprognoze.ru.

По мнению Булыкина, смотреть турнир будут все футболисты и тренеры: «Финал, я думаю, соберет у телевизоров миллионы зрителей, потому что футбол — спорт номер один в мире».

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

ЧМ в 2022 году пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В нем примут участие 32 команды. Предыдущий ЧМ проходил в России в 2018 году, тогда победу одержала сборная Франции.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10348877-bulykin-v-katar-ne-poedu-no-za-chm-2022-sledit-budu.html
Дмитрий Булыкин
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