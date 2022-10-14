Мане оценил соперников Сенегала на групповой стадии ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане оценил группу А, в которую попала его национальная команда на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Являются ли Нидерланды самым опасным соперником для Сенегала? Мы должны проявить к ним уважение. Нидерланды занимают хорошие позиции в рейтинге ФИФА. Они очень сильная команда и имеют отличный багаж достижений на чемпионатах мира. Тем не менее мы не должны недооценивать другие команды в группе. Эквадор и Катар, разумеется, вышли на ЧМ не для того, чтобы подарить нам очки. Эквадор провел хорошую квалификационную кампанию, а Катар будет сильным соперником на родной земле. Они отправляются на чемпионат мира со статусом чемпионов Азии, который нужно защитить. Мы не можем оставить без внимания ни одну из команд в нашей группе. Нам нужно быть осторожными, сосредоточенными и идти от игры к игре», — приводит слова Мане официальный сайт ФИФА.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Сборная России не допущена к участию в турнире.