Лукаку рассказал, что играл на ЧМ-2022 с травмой

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что на ЧМ-2022 в Катаре играл с травмой.

«Я повредил мышцу бедра, поэтому за месяц до чемпионата мира я недостаточно тренировался, провел всего два занятия, прежде чем выйти на поле поле трехмесячного перерыва, в то время как обычно не играют еще шесть недель.

Я сказал себе: «Этот чемпионат мира, возможно, твой последний». Я не должен был играть в групповых матчах. Мне было тяжело — я был там, но меня там не было. Я был зол. Вот почему я стараюсь не позволять эмоциям брать верх», — сказал форвард в эпизоде сериала One for All на Amazon Prime Video.

Сборная Бельгии не вышла из группы на ЧМ-2022.