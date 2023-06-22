Макаллистер вспомнил о словах Месси перед финалом ЧМ-2022

Хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер вспомнил о речи капитана команды Лионеля Месси перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 против Франции.

«Он был тем, кто взял слово в раздевалке. Разговор был очень эмоциональным. По-моему, Эмилиано даже прослезился. Ты напитываешься мотивацией, когда играешь вместе с лучшим футболистом мира», — цитирует полузащитника All About Argentina.

В финале Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам турнира Месси был признан лучшим футболистом турнира.