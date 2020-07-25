Конец сказке. СССР единственный раз сыграл в полуфинале чемпионата мира

Сегодня, 25 июля, исполнилось ровно 54 года матчу 1/2 финала чемпионата мира-1966 между ФРГ и СССР.

Немцы открыли счет на 42-й минуте — отличился Хельмут Халлер. В конце первого тайма был удален Игорь Численко, и всю вторую половину советская команда провела в меньшинстве.

На 68-й минуте Франц Беккенбауэр сделал счет 2:0. Валерий Поркуян смог отыграть один мяч в концовке встречи, Советы уступили 1:2.

Это было единственное участие советской сборной в полуфинале чемпионата мира. Ни до, ни после СССР не доходил дальше четвертьфинала турнира.

В игре за бронзу команда Николая Морозова уступила Португалии (1:2) и стала четвертой.