Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира

Казань сообщила о готовности принять один из матчей сборной Белоруссии в отборе к ЧМ-2022

14:46
Теги:

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что стадион Казани готов принять один из предстоящих домашних матчей сборной Белоруссии в отборе ЧМ-2022.

В июне сообщалось, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны, однако позже эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии в сентябре и октябре предстоит провести три домашних матча в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован. На «Ак Барс Арене» играет «Рубин», в октябре там сыграет сборная России. Если устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам», — цитирует Леонова ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11996293

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020, женское командное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
Две российских гимнастки упали во время выступления на бревне в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
Олимпиада-2020: США, Китай и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Расписание соревнований по боксу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд