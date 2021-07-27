Казань сообщила о готовности принять один из матчей сборной Белоруссии в отборе к ЧМ-2022

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что стадион Казани готов принять один из предстоящих домашних матчей сборной Белоруссии в отборе ЧМ-2022.

В июне сообщалось, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны, однако позже эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии в сентябре и октябре предстоит провести три домашних матча в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован. На «Ак Барс Арене» играет «Рубин», в октябре там сыграет сборная России. Если устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам», — цитирует Леонова ТАСС.