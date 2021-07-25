Буффон признался, что мечтает сыграть на ЧМ-2022

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, что мечтает сыграть на ЧМ-2022 года в составе сборной Италии.

В июне 2021 года национальная команда Италии стала чемпионом Европы, обыграв команду Англии 1:1 (3:2 — по пенальти).

«Мне уже 43 года, поэтому я не могу просто сказать: «Я здесь, вызывайте меня в сборную». Но я могу мечтать об этом, зачем тогда играть? Чтобы вернуть «Парму» в серию А? Разумеется, но что потом? Манчини почти наверняка меня не вызовет, он уже определил, какие игроки могут ему помочь. Но я должен знать, что впереди чемпионат мира, чтобы продолжать мечтать», — цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.

ЧМ-2022 запланирован на 21 ноября — 18 декабря следующего года.