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Okko эксклюзивно покажет три сезона Лиги Наций и отбора к ЧМ и ЧЕ

18:38
Лига наций. Фото УЕФА.
Лига наций. Фото УЕФА.
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Видеосервис Okko спорт станет эксклюзивным транслятором Лиги наций УЕФА на территории России на три сезона, сообщает официальный Twitter стриминговой платформы.

Также сервис покажет матчи отборочного турнира Евро-2024, Евро-2028 и ЧМ-2026.

Okko также транслирует английскую премьер-лигу, испанскую ла лигу, Кубок Италии, MLS и другие турниры.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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