Okko эксклюзивно покажет три сезона Лиги Наций и отбора к ЧМ и ЧЕ
18:38
Видеосервис Okko спорт станет эксклюзивным транслятором Лиги наций УЕФА на территории России на три сезона, сообщает официальный Twitter стриминговой платформы.
Также сервис покажет матчи отборочного турнира Евро-2024, Евро-2028 и ЧМ-2026.
Okko также транслирует английскую премьер-лигу, испанскую ла лигу, Кубок Италии, MLS и другие турниры.
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