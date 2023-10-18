Неймар процитировал Притчи Соломона после травмы в матче с Уругваем

Форвард сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар написал пост после полученной травмы в матче с Уругваем (0:2) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.

Нападающий процитировал Книгу Притчей Соломоновых.

«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его», — Притчи 16:9. Вся честь и слава всегда принадлежат тебе, мой Бог, что бы вы ни говорили, у меня есть вера», — написал Неймар.

31-летнего бразильца заменили на 2-й добавленной минуте на Ришарлисона. Игрок «Аль-Ахли» получил травму колена, поэтому ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле. Неймар не смог сдержать слез.

Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной