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Неймар процитировал Притчи Соломона после травмы в матче с Уругваем

Руслан Минаев
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Неймар после полученной травмы.
Фото Reuters

Форвард сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар написал пост после полученной травмы в матче с Уругваем (0:2) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.

Нападающий процитировал Книгу Притчей Соломоновых.

«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его», — Притчи 16:9. Вся честь и слава всегда принадлежат тебе, мой Бог, что бы вы ни говорили, у меня есть вера», — написал Неймар.

31-летнего бразильца заменили на 2-й добавленной минуте на Ришарлисона. Игрок «Аль-Ахли» получил травму колена, поэтому ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле. Неймар не смог сдержать слез.

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Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
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