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Сегодня, 13:32

Вратарь Парагвая Коронел — о матче с Аргентиной: «Надеюсь, Месси не сыграет»

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной Парагвая Карлос Коронел надеется, что форвард Аргентины Лионель Месси не сыграет в матче отбора на ЧМ-2026.

«Играть в Аргентине никогда не будет легко. Я уже играл против Месси, так что надеюсь, что он не сыграет. Я не знаю, как он себя чувствует, но у них есть и другие хорошие футболисты, способные делать разницу», — цитирует Коронела Goal.

Ранее в СМИ писали, что Месси может пропустить этот матч из-за повреждения.

В текущем сезоне 36-летний аргентинец провел 13 матчей за «Интер Майами», забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

Матч Аргентина — Парагвай состоится 13 октября. Начало — в 2.00 мск.

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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