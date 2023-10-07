Матч Бразилия — Аргентина пройдет на стадионе «Маракана»

Матч Бразилия — Аргентина в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 состоится на стадионе «Маракана». Встреча запланирована на 21 ноября.

«Выбор «Мараканы» среди многих мест, которые были бы готовы принять подобный матч, был обусловлен не только логистическими требованиями, условиями тренировок и поездок, которые являются приоритетами, но и тем, что наше руководство также стремится, чтобы сборная сблизила болельщиков со всех регионов Бразилии.

У нас уже был матч в Северном регионе, скоро в Центрально-Западном регионе, а затем наступит очередь Юго-Восточного региона. И так мы продолжим, всегда соблюдая идеальные условия для наилучшего выступления бразильской команды. Я уверен, что самый известный стадион в мире станет ареной большого футбольного праздника», — приводит официальный сайт конфедерации футбола Бразилии слова президента организации Эднальдо Родригеса.

После двух туров сборная Бразилии идет на первом месте в турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке, набрав 6 очков.