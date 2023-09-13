Эквадор переиграл Уругвай в отборе ЧМ-2026

Сборная Эквадора переиграла команду Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

Уругвайцы вышли вперед благодаря голу Агустин Каноббио на 38-й минуте встречи. Еще до перерыва колумбийцы отыгрались благодаря забитому Феликсом Торресом мячу. В начале второй половины встречи Эннер Валенсия не реализовал пенальти. Через 11 минут Торрес оформил дубль.

Уругвайцы набрали 3 очка и поднялись на 3-е место в турнирной таблице. Эквадор идет на 8-й строчке.