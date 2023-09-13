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Гол экс-форварда «Зенита» Рондона принес Венесуэле победу над Парагваем

Евгений Козинов
Корреспондент
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13 сентября. Венесуэла — Парагвай — 1:0.
Фото AFP

Сборная Венесуэлы выиграла у команды Парагвая в отборочном турнире чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине.

Единственный гол забил экс-форвард ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. 33-летний венесуэлец реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте.

Венесуэльцы набрали 3 очка и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. Парагвайцы с одним очком идут на 7-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 сент, 01:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
1:0
Парагвай
Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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