Гол экс-форварда «Зенита» Рондона принес Венесуэле победу над Парагваем

Сборная Венесуэлы выиграла у команды Парагвая в отборочном турнире чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине.

Единственный гол забил экс-форвард ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. 33-летний венесуэлец реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте.

Венесуэльцы набрали 3 очка и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. Парагвайцы с одним очком идут на 7-й строчке.