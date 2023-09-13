Аргентина без Месси разгромила Боливию. Игрок «Балтики» получил красную карточку

Сборная Аргентины выиграла у Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла Пасе.

Голами отметились Энцо Фернандес, Никол Тальяфико и Нико Гонсалес. Боливийцы играли с конца первого тайма в меньшинстве, так как полузащитник «Балтики» Роберто Фернандес получил красную карточку.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице, набрав 6 очков в двух матчах. Боливийцы идут на предпоследнем месте — 0 очков.