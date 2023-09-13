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Аргентина без Месси разгромила Боливию. Игрок «Балтики» получил красную карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
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12 сентября. Боливия — Аргентина — 0:3.
Фото AFP

Сборная Аргентины выиграла у Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла Пасе.

Голами отметились Энцо Фернандес, Никол Тальяфико и Нико Гонсалес. Боливийцы играли с конца первого тайма в меньшинстве, так как полузащитник «Балтики» Роберто Фернандес получил красную карточку.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице, набрав 6 очков в двух матчах. Боливийцы идут на предпоследнем месте — 0 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
12 сент, 23:00. Hernando Siles (Ла-Пас)
Боливия
0:3
Аргентина

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу
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