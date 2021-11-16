Сорокин отреагировал на обвинения британских СМИ по ЧМ-2018: «Мы никого не подкупали»
Сорокин ответил на обвинения британских СМИ по ЧМ-2018
10:07
Бывший гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин ответил на обвинения британских СМИ, которые писали, что Россия участвовала в подкупе чиновников при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.
«На самом деле это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже все сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали», — цитирует Сорокина «РИА Новости Спорт».
Отметим, что в июне 2017 года ФИФА опубликовала отчет бывшего главы следственной палаты комитета по этике Майкла Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений обнаружено не было.
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