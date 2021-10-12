На модернизацию стадионов ЧМ-2018 собираются потратить 120 миллионов долларов

Правительство Российской Федерации собирается переоборудовать арены чемпионата мира по футболу-2018 в многофункциональные комплексы, сообщают «Известия».

На реализацию проекта планируют потратить 120 миллионов долларов. На стадионах могут установить защитный помост для газона и сделать кластер для киберспортсменов. Ожидается, что обновленные арены будут доступны в течение всего года и станут самоокупаемыми.

На стадионах планируют проводить концерты, выставки, семинары, а зимой укрывать поле синтетическим льдом. Стадион в таком случае разделят на зоны: свободное катание, керлинг, лыжная трасса, трамплин для сноуборда, площадка для хоккея.

Другая задумка — сделать футбольные стадионы центром притяжения для киберспортсменов.

Отмечается, что правительство выделит на проект 30 процентов от общей суммы (16 миллиардов рублей). Остальные средства будут привлечены за счет частных инвесторов — крупных российских холдинговых структур.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 разных городах страны.