На модернизацию стадионов ЧМ-2018 собираются потратить 120 миллионов долларов
Правительство Российской Федерации собирается переоборудовать арены чемпионата мира по футболу-2018 в многофункциональные комплексы, сообщают «Известия».
На реализацию проекта планируют потратить 120 миллионов долларов. На стадионах могут установить защитный помост для газона и сделать кластер для киберспортсменов. Ожидается, что обновленные арены будут доступны в течение всего года и станут самоокупаемыми.
На стадионах планируют проводить концерты, выставки, семинары, а зимой укрывать поле синтетическим льдом. Стадион в таком случае разделят на зоны: свободное катание, керлинг, лыжная трасса, трамплин для сноуборда, площадка для хоккея.
Другая задумка — сделать футбольные стадионы центром притяжения для киберспортсменов.
Отмечается, что правительство выделит на проект 30 процентов от общей суммы (16 миллиардов рублей). Остальные средства будут привлечены за счет частных инвесторов — крупных российских холдинговых структур.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 разных городах страны.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1234092/mariia-nemtceva/stadionnyi-instinkt-na-modernizatciiu-aren-chm-2018-potratiat-120-mln
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