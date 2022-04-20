В РФС рассказали, что ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о выплате в 100 миллионов долларов от ФИФА за проведение чемпионата мира.

— РФС уже получил 30 процентов от общей суммы выплаты. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, а но не отменены.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года проходила в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства.