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Сегодня, 11:00

В РФС рассказали, что ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о выплате в 100 миллионов долларов от ФИФА за проведение чемпионата мира.

— РФС уже получил 30 процентов от общей суммы выплаты. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, а но не отменены.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года проходила в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу 2018
РФС
Максим Митрофанов
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