Главный тренер сборной Хорватии заявил, что Вида и Вукоевич не хотели никого обидеть восклицаниями в адрес Украины

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что защитник Домагой Вида и член делегации Огнен Вукоевич не хотели никого обидеть восклицаниями в раздевалке в адрес Украины после победы в четвертьфинале чемпионата мира-2018 над Россией.

– Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста, – цитирует ТАСС Далича. – Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились. Не было желания кого-то обидеть, что-то доказать, просто так получилось.

Напомним, что после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, пенальти – 3:4) в интернете появилось видео, на котором игравший за киевское "Динамо" Вида крикнул фразу "Слава Украине!", а работавший в клубе скаутом Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

ФИФА вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение, позднее он и Вукоевич принесли извинения. Вида остался в сборной Хорватии до конца турнира в России, в то время как Вукоевич был из нее исключен.

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