Эмир Катара: «Россия очень успешно провела ЧМ по футболу, подняв высокую планку»

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году, задал высокую планку организации и Катар собирается ей соответствовать.

«Россия очень успешно провела чемпионат мира по футболу. Она очень высоко подняла планку. И мы, конечно, будем использовать опыт России при проведении чемпионата в Катаре. Этот высокий уровень, показанный РФ, послужит серьезным стимулом для нас», — сказал эмир на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В финале ЧМ-2018 сыграли сборные Франции и Хорватии. Французы одержали победу со счетом 4:2.