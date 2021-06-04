Эмир Катара: «Россия очень успешно провела ЧМ по футболу, подняв высокую планку»
16:40
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году, задал высокую планку организации и Катар собирается ей соответствовать.
«Россия очень успешно провела чемпионат мира по футболу. Она очень высоко подняла планку. И мы, конечно, будем использовать опыт России при проведении чемпионата в Катаре. Этот высокий уровень, показанный РФ, послужит серьезным стимулом для нас», — сказал эмир на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В финале ЧМ-2018 сыграли сборные Франции и Хорватии. Французы одержали победу со счетом 4:2.
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