ФИФА напомнила о голе в ворота Акинфеева при участии Игнашевича: «Добро не остается безнаказанным»

Instagram ФИФА, который посвящен чемпионату мира по футболу, вспомнил гол нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса в ворота сборной России на ЧМ-2018.

«Добро не остается безнаказанным», — гласит подпись под постом.

Это намек на действия защитника россиян Сергея Игнашевича: он агрессивно толкал нападающего уругвайцев Эдинсона Кавани и защитника Мартина Касереса. Эти игроки пристроились к стенке россиян и пытались перекрыть обзор голкиперу Игорю Акинфееву.

Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Игра прошла 1 июня 2018 года на стадионе в Самаре, Россия уже в статусе участника плей-офф уступила в последнем матче группы со счетом 0:3. Суарес открыл счет на 10-й минуте.