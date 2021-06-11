Вячеслав Колосков: «Американцам не дали чемпионат мира-2022. Они не простили»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал скандальные обвинения в адрес бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.

— Чем Платини занимается?

— Давно его не видел. На футбольных мероприятиях не появляется.

— Верите, что он ворюга?

— Да ну что вы! Какой ворюга?! Все же при мне было. Блаттер мучился-мучился — никак не могли составить единый международный календарь. Чтобы учитывались интересы и конфедераций, и национальных ассоциаций, и клубов. Поручил это дело Платини, который еще не был членом исполкома, занимал должность вице-президента Федерации футбола Франции. На каких условиях они с Блаттером договорились, подписывали ли контракт, я не в курсе. Но на каждом заседании Мишель докладывал, как продвигается работа. Через два года исполком утвердил календарь. Блаттер выплатил Платини деньги.

— Два миллиона швейцарских франков.

— Да. Когда позже история всплыла, ее повернули так, будто деньги переданы незаконно, усматривается попытка подкупа... Ну и раскрутили. В результате и Блаттер улетел, и Платини.

— Кто за этим стоял?

— Возможно, американцы.

— В отместку, что их прокатили с ЧМ-2022?

— Вообще-то Россия тоже голосовала за Катар. Но почему?

— Хороший вопрос.

— Я был в Цюрихе на презентации катарской заявки. Она потрясла всех! Восемь новых стадионов — под крышей, с кондиционерами... Сказка! На мой взгляд, Катар заслуженно выиграл выборы. Но при этом обидели американцев, которые также претендовали на ЧМ-2022. И они не простили.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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