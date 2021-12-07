На пути России на ЧМ-2022 стоит Польша. Ее футболисты в серии А: от «Ювентуса» до «Беневенто»

Главные звезды — Щенсны и Зелиньски.

Сборная России не сыграет в мартовских стыковых матчах чемпионата мира-2022 с Италией, однако не избежит противостояния с серией А. Дело в том, что в обойме сборной Польши сразу шесть футболистов из высшего итальянского дивизиона (плюс один игрок из серии В). Кто эти люди, как они выступают в Италии в сезоне-2021/22?

Начнем с двух голкиперов. Имя 31-летнего Войцеха Щенсны прочно у нас на слуху: он основной голкипер туринского «Ювентуса», недавно дважды играл против «Зенита» в Лиге чемпионов. Его дублера в сборной Польши зовут Лукаш Скорупски, и этот 30-летний вратарь защищает ворота команды «Болонья». «Болонья» находится на девятом месте после 16 туров и отстает от идущего на пятом месте «Ювентуса» всего на три очка. При этом Щенсны пропустил в этом чемпионате 16 голов, а Скорупски — 27.

В ноябре Щенсны провел за «Ювентус» семь матчей — пять в серии А и два в Лиге чемпионов, в которой он получил целых шесть мячей в двух встречах — четыре гола от «Челси» и еще два от «Зенита». А вот в серии А Войцех четыре из пяти ноябрьских матчей сыграл на ноль! И пропустил за весь прошедший месяц всего однажды — от «Аталанты». Правда, такой ноябрь — это заслуга не только одного поляка, но и всей обороны «Ювентуса». Например, в матче последнего тура против «Дженоа», который туринцы выиграли 2:0, отыгравший 90 минут Щенсны остался вообще без оценки от La Gazzetta dello Sport: сопернику не дали создать ни одного полумомента у его ворот.

А вот Скорупски в 16-м туре сыграл неудачно. Недаром то же авторитетное издание поставило ему весьма низкую оценку 4,5. «Фиорентина» — даже без Кокорина — забила три гола в ворота «Болоньи», при этом Скорупски не выручил в эпизоде со вторым пропущенным голом (ему забили со штрафного) и привез своей команде пенальти, который уверенно реализовал Влахович. Впрочем, в остальном Скорупски провел ноябрь очень даже неплохо: в предыдущих пяти матчах он пропустил в общей сложности столько же мячей, сколько за один поединок против «Фиорентины».

Самый яркий игрок сборной Польши в серии А, конечно же, 27-летний атакующий полузащитник Петр Зелиньски из «Наполи». В 16-м туре в одном из самых красивых матчей серии А этого сезона «Наполи» проиграл 2:3 «Аталанте», а Зелиньски получил оценку 7,0. В игре против бергамасков поляк забил свой пятый гол в нынешнем чемпионате. Это лучший результат в рядах неаполитанцев, столько же забили еще хваленые Осимхен и Мертенс. У Зелиньского есть проблемы со стабильностью в игре, но в свои лучшие дни он способен повлиять на исход любого матча.

Из тех, кто выступает в Италии, больше всех матчей за сборную Польши (90) провел 33-летний защитник Камил Глик, который недавно сменил «Монако» на клуб серии В «Беневенто». Эта команда делит сегодня 5-6-е места в своем дивизионе, а в последнем матче, выигранном 3:1, Глик вышел на поле за десять минут до конца встречи и остался без оценки. В этом сезоне у Глика 11 матчей за «Беневенто», при этом он уже дважды удалялся с поля. 15 декабря «Беневенто» играет в Кубке Италии против «Фиорентины», так что, возможно, нас ждет супердуэль — Глик против Кокорина!

Оставшиеся три игрока сборной Польши — это 26-летний защитник Бартош Березински из «Сампдории», его коллега по амплуа 26-летний Павел Давидович из «Вероны» и ровесник последнего Кароль Линетти, полузащитник «Торино». Березински — игрок стартового состава «Сампдории», этот правый защитник провел в нынешнем турнире уже 15 матчей. В 16-м туре его команда проиграла дома «Лацио» 1:3, а сам игрок, которого заменили на 58-й минуте, получил низкую оценку 5,0.

Павел Давидович в прошедшее воскресенье активно поучаствовал в самом (пока) безумном матче серии А нынешнего сезона. Главный тренер «Вероны» Игорь Тудор (кстати, его помощником работает хорошо нам знакомый Сальваторе Боккетти) поначалу опрометчиво определил Давидовича на роль центрального защитника своей команды, хотя тот привык играть справа. После первого тайма «Верона» проигрывала в Венеции со счетом 0:3, а вот после перерыва забила «Венеции» аж четыре гола! Давидович вышел из этого матча с оценкой 5,5, а в общей сложности он провел в этом чемпионате 15 матчей за свою команду.

Полузащитник «Торино» Кароль Линетти, выступавший ранее за «Сампдорию», провел за свою команду 11 матчей в этом чемпионате. Наставник «Торино» Юрич полагает, что этот польский полузащитник прибавляет в своей игре и способен играть в центральной зоне на позиции выше, чем он привык действовать до этого. Линетти считается пока при этом игроком замены, а не стартового состава.