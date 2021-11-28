Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«По классу Россия не превосходит Польшу и Швецию. Не понимаю, чему тут можно радоваться». Взгляд из Италии на жеребьевку стыков ЧМ-2022

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 08:00
Футболисты сборной России. Фото Reuters
Футболисты сборной России. Фото Reuters
Теги:
На Апеннинах точно не считают нашу команду фаворитом.

Своим мнением о жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 поделился Россано Доннини — журналист авторитетного издания Guerin Sportivо, один из самых уважаемых в Италии людей из числа тех, кто освещает международный футбол.

Александр Головин и&nbsp;Алексей Миранчук. Не катастрофа и не мечта. Последнее для России — тоже хорошо. Рабинер — о жеребьевке стыков ЧМ-2022

— Накануне вчерашней жеребьевки многие в Италии были не против получить именно Россию в качестве потенциального соперника по финальному стыковому матчу. Вы бы тоже хотели?

— Россия очень слабо провела Евро-2020, а сейчас, прямо скажем, не выглядит командой, которая сделала какой-то качественный скачок. Вот почему не надо удивляться, что в Италии многие действительно были бы рады увидеть ее в соперниках. Что касается меня лично, то я считаю, что сборная Италии должна прежде всего рассчитывать на свои силы, потому что реноме действующих чемпионов Европы к этому обязывает. Македония при этом — наилучший вариант для полуфинала, а предполагаемая Португалия — наихудший для финала. Тем более что играть против Португалии или Турции придется в гостях.

— Италия и Россия не сыграют в стыковых матчах, но при этом могли бы, возможно, провести тренировочный матч в конце января. Что скажете?

— Скажу, что на конец января у Италии намечен тренировочный сбор. Наверное, и спарринг бы не помешал в таком случае. Был бы рад, если бы наша сборная сыграла с вашей, почему нет?

— В Италии все считают, что сборной повезло с первым соперником. А России, получившей Польшу, кажется, радоваться особенно нечему.

— При всей моей давней любви к России как к стране, ваш футбол переживает сейчас не лучшие времена — как на клубном уровне, так и на уровне национальной сборной. Так что абсолютно уверен, что и в Польше многие обрадовались, что их сборная попала именно на вас. Ваше главное преимущество — это домашнее поле. А в остальном не вижу для вас поводов сильно радоваться такому сопернику.

Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Алекс Крал. Разбираем соперников России в стыках: реально ли пройти Польшу, а после Швецию или Чехию

— Про Роберта Левандовски все и так понятно: у нас и близко нет игрока такого уровня. Кого бы вы еще отметили в рядах поляков?

— У них очень приличный вратарь. Да, у Щенсны был недавно непростой период, но сейчас голкипер «Ювентуса» вновь выглядит сильно. Да и его дублеры тоже неплохи. Кстати, второй вратарь, Скорупски, играет тоже в серии А — в «Болонье». С ним мог бы конкурировать и Дронговски из «Фиорентины», но у того что-то травм многовато. А в той же линии атаки у поляков есть еще Милик и Пентек. Оба играли в Италии, мы их здесь видели вживую. Причем Милик выступал за не самый слабый «Наполи», а сейчас играет во Франции за «Марсель». Пентек сейчас играет в немецкой «Герте», а у нас выступал за «Дженоа» и «Милан».

— Пугаете?!

— Нет, конечно. Просто не понимаю, чему вам радоваться на фоне тех вопиющих ошибок, которые ваша оборона совершала на Евро-2020 и совсем недавно в отборочном цикле. Кстати, у поляков есть еще и форвард Свидерски, который играет за ПАОК. А как вам Зелиньски из «Наполи»? Да, у него проблемы со стабильностью, но когда игра у парня идет, он способен сильно повлиять на исход матча. В последнее время явно прибавил полузащитник «Торино» Линетти. Защитник Давидович — основной игрок обороны «Вероны», а Берещиньски выходит в стартовом составе «Сампдории». Есть еще опытнейший Глик, который сейчас играет за «Беневенто» в серии В. Беднарек, Клих, Кэш, Модер выступают в английской премьер-лиге, а Крыховяк и Рыбус наизусть знают все сильные и слабые стороны своих партнеров по РПЛ. Получается, что игроки сборной Польши выступают в иностранных чемпионатах — причем, мягко говоря, не в последних. А у вас — всего лишь бедолага Кудряшов, сидящий в запасе в «Аталанте» Миранчук и с перебоями играющий за «Монако» Головин. Так с какой стати сами поляки должны считать вас фаворитами?! Если бы мартовский матч игрался на нейтральном поле и тем более в Польше, я бы поставил на вашего соперника. А так России может, конечно, помочь родной стадион.

— Мы хотим верить, что пройдем Польшу. Кто, на ваш взгляд, окажется в таком случае нашим соперником — Швеция или Чехия?

— Пожалуй, сегодня отдал бы небольшое предпочтение в этом Швеции. Это крайне неприятная для любого оппонента команда с выносливыми и сильными физически игроками. Чехи, конечно, тоже не подарок, но шведы мне кажутся опаснее. Ибрагимович, Линделеф, Кулушевски — там и звезд хватает. Да, Ибре уже 40 лет и у него травмы, но ведь он пропускает матч с чехами из-за дисквалификации. Значит, на вас выйдет с двойным остервенением. Другое дело, что у шведов, если я ничего не путаю, целых восемь (!) игроков «висят» на карточках, так что надо еще понять, кто из них доберется до матча с Россией. Но в любом случае это очень крепкая команда, способная ушатать и перебегать соперника. Так что и здесь ваш главный аргумент — это домашнее поле.

Станислав Черчесов. «Черчесов в сборной Польши? Не думаю, что он успеет как-то ее изменить». Что наши соперники думают о России

— Из ваших слов про Польшу и Швецию вытекает, что выход сборной России на чемпионат мира будет почти чудом. Но мы-то хотим в него верить!

— Еще раз повторю свою мысль: ваш главный козырь — это домашний стадион. Но этот козырь может стать определяющим только в том случае, если ваша сборная сыграет на пределе своих физических и эмоциональных возможностей. По классу Россия не превосходит ни поляков, ни шведов, и у вас нет таких звезд, которые есть у них. В иных ситуациях бывает, что среднюю по составу команду можно считать фаворитом за счет звездного, имеющего какие-то титулы или просто многоопытного главного тренера, но это опять же не ваш случай. Не хочу ни в коем случае сказать, что Россия обречена в стыковых матчах, но говорить о том, что она по определению обязана — при таких соперниках — попасть на чемпионат мира, было бы наивно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Георгий Кудинов все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Умер певец и композитор Александр Градский
2
3
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты