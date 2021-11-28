«По классу Россия не превосходит Польшу и Швецию. Не понимаю, чему тут можно радоваться». Взгляд из Италии на жеребьевку стыков ЧМ-2022

На Апеннинах точно не считают нашу команду фаворитом.

Своим мнением о жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 поделился Россано Доннини — журналист авторитетного издания Guerin Sportivо, один из самых уважаемых в Италии людей из числа тех, кто освещает международный футбол.

— Накануне вчерашней жеребьевки многие в Италии были не против получить именно Россию в качестве потенциального соперника по финальному стыковому матчу. Вы бы тоже хотели?

— Россия очень слабо провела Евро-2020, а сейчас, прямо скажем, не выглядит командой, которая сделала какой-то качественный скачок. Вот почему не надо удивляться, что в Италии многие действительно были бы рады увидеть ее в соперниках. Что касается меня лично, то я считаю, что сборная Италии должна прежде всего рассчитывать на свои силы, потому что реноме действующих чемпионов Европы к этому обязывает. Македония при этом — наилучший вариант для полуфинала, а предполагаемая Португалия — наихудший для финала. Тем более что играть против Португалии или Турции придется в гостях.

— Италия и Россия не сыграют в стыковых матчах, но при этом могли бы, возможно, провести тренировочный матч в конце января. Что скажете?

— Скажу, что на конец января у Италии намечен тренировочный сбор. Наверное, и спарринг бы не помешал в таком случае. Был бы рад, если бы наша сборная сыграла с вашей, почему нет?

— В Италии все считают, что сборной повезло с первым соперником. А России, получившей Польшу, кажется, радоваться особенно нечему.

— При всей моей давней любви к России как к стране, ваш футбол переживает сейчас не лучшие времена — как на клубном уровне, так и на уровне национальной сборной. Так что абсолютно уверен, что и в Польше многие обрадовались, что их сборная попала именно на вас. Ваше главное преимущество — это домашнее поле. А в остальном не вижу для вас поводов сильно радоваться такому сопернику.

— Про Роберта Левандовски все и так понятно: у нас и близко нет игрока такого уровня. Кого бы вы еще отметили в рядах поляков?

— У них очень приличный вратарь. Да, у Щенсны был недавно непростой период, но сейчас голкипер «Ювентуса» вновь выглядит сильно. Да и его дублеры тоже неплохи. Кстати, второй вратарь, Скорупски, играет тоже в серии А — в «Болонье». С ним мог бы конкурировать и Дронговски из «Фиорентины», но у того что-то травм многовато. А в той же линии атаки у поляков есть еще Милик и Пентек. Оба играли в Италии, мы их здесь видели вживую. Причем Милик выступал за не самый слабый «Наполи», а сейчас играет во Франции за «Марсель». Пентек сейчас играет в немецкой «Герте», а у нас выступал за «Дженоа» и «Милан».

— Пугаете?!

— Нет, конечно. Просто не понимаю, чему вам радоваться на фоне тех вопиющих ошибок, которые ваша оборона совершала на Евро-2020 и совсем недавно в отборочном цикле. Кстати, у поляков есть еще и форвард Свидерски, который играет за ПАОК. А как вам Зелиньски из «Наполи»? Да, у него проблемы со стабильностью, но когда игра у парня идет, он способен сильно повлиять на исход матча. В последнее время явно прибавил полузащитник «Торино» Линетти. Защитник Давидович — основной игрок обороны «Вероны», а Берещиньски выходит в стартовом составе «Сампдории». Есть еще опытнейший Глик, который сейчас играет за «Беневенто» в серии В. Беднарек, Клих, Кэш, Модер выступают в английской премьер-лиге, а Крыховяк и Рыбус наизусть знают все сильные и слабые стороны своих партнеров по РПЛ. Получается, что игроки сборной Польши выступают в иностранных чемпионатах — причем, мягко говоря, не в последних. А у вас — всего лишь бедолага Кудряшов, сидящий в запасе в «Аталанте» Миранчук и с перебоями играющий за «Монако» Головин. Так с какой стати сами поляки должны считать вас фаворитами?! Если бы мартовский матч игрался на нейтральном поле и тем более в Польше, я бы поставил на вашего соперника. А так России может, конечно, помочь родной стадион.

— Мы хотим верить, что пройдем Польшу. Кто, на ваш взгляд, окажется в таком случае нашим соперником — Швеция или Чехия?

— Пожалуй, сегодня отдал бы небольшое предпочтение в этом Швеции. Это крайне неприятная для любого оппонента команда с выносливыми и сильными физически игроками. Чехи, конечно, тоже не подарок, но шведы мне кажутся опаснее. Ибрагимович, Линделеф, Кулушевски — там и звезд хватает. Да, Ибре уже 40 лет и у него травмы, но ведь он пропускает матч с чехами из-за дисквалификации. Значит, на вас выйдет с двойным остервенением. Другое дело, что у шведов, если я ничего не путаю, целых восемь (!) игроков «висят» на карточках, так что надо еще понять, кто из них доберется до матча с Россией. Но в любом случае это очень крепкая команда, способная ушатать и перебегать соперника. Так что и здесь ваш главный аргумент — это домашнее поле.

— Из ваших слов про Польшу и Швецию вытекает, что выход сборной России на чемпионат мира будет почти чудом. Но мы-то хотим в него верить!

— Еще раз повторю свою мысль: ваш главный козырь — это домашний стадион. Но этот козырь может стать определяющим только в том случае, если ваша сборная сыграет на пределе своих физических и эмоциональных возможностей. По классу Россия не превосходит ни поляков, ни шведов, и у вас нет таких звезд, которые есть у них. В иных ситуациях бывает, что среднюю по составу команду можно считать фаворитом за счет звездного, имеющего какие-то титулы или просто многоопытного главного тренера, но это опять же не ваш случай. Не хочу ни в коем случае сказать, что Россия обречена в стыковых матчах, но говорить о том, что она по определению обязана — при таких соперниках — попасть на чемпионат мира, было бы наивно.