Букет проблем Франции перед ЧМ: травмы лидеров, споры Мбаппе с федерацией, харассмент и даже сглаз

Действующие чемпионы мира вряд ли защитят титул.

01.11.2022 | Бавария — Интер

Без Канте и Погба

В понедельник агент Поля Погба Рафаэла Пимента сообщила о том, что полузащитник сборной Франции пропустит чемпионат мира. Это хоть и грустная, но ожидаемая новость: после возвращения в «Ювентус» Погба не сыграл ни одного матча и вообще последний раз выходил на поле еще в апреле за «Манчестер Юнайтед». Хавбек недавно восстановился от повреждения мениска, но получил новое — за три недели вернуться в строй он точно не успеет.

Одна только потеря Погба для сборной Франции существенна, но ситуацию усугубляет травма Н'Голо Канте, также из-за повреждения пролетающего мимо чемпионата мира. Этот дуэт был безальтернативно основным как на чемпионате мира в России, так и на Евро-2020, поэтому в Катаре главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму придется выдумывать что-то новое.

Поль Погба. Фото Global Look Press

Неузнаваемая средняя линия

Варианты есть, но их немного. Дешам еще в июне начал наигрывать в опорной зоне полузащитника «Марселя» Бубакара Камара, но в сентябре, уже после трансфера в «Астон Виллу», он травмировал колено и тоже пропустит главный турнир года. В последнем матче Лиги наций с Данией в середине играла пара футболистов «Реала» — Эдуардо Камавинга с Орельеном Тчуамени — и, вероятно, именно она будет основной. При этом Дешам понимает, что с надежностью у этого сочетания не все в порядке, поэтому перестроил команду с привычной четверки защитников на схему 3-4-1-2. Хотя это тоже не гарантия успеха: аналогичную расстановку Франция использовала в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швейцарией, когда сенсационно уступила по пенальти.

Кадровые трудности определенно скажутся на результатах сборной в Катаре. Перед прошлым чемпионатом мира у Дешама не было проблем с выбором полузащитников, а сейчас средняя линия неузнаваема. Канте, Погба, Корантен Толиссо, Стивен Н'Зонзи, Блез Матюиди — никто из центральных хавбеков, побеждавших в России, по разным причинам не поедет в Катар. Полузащита Франции даже не будет похожа на ту, что была у нее на чемпионате Европы: помимо Канте, Погба и Толиссо, тогда Дешам вызвал Муссу Сиссоко, Тома Лемара и Адриена Рабьо. Только у последнего есть какие-то шансы отправиться в Катар, хотя у полузащитника «Ювентуса» не лучшие отношения с тренером — Рабьо отказался от включения в список резервистов перед ЧМ-2018 и был раскритикован Дешамом.

За прошедшие с финала Евро 16 месяцев тренерский штаб французов использовал 10 различных полузащитников в 15 матчах. Погба с Канте на двоих провели 144 игры за сборную, Рабьо — 29, Тчуамени — 14. Никто из остальных кандидатов в центр поля не сыграл и семи матчей в синей футболке. Им не хватает сыгранности и опыта, а ведь эти два аспекта невероятно важны для опорников.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Мбаппе прокляли?

Но уязвимая полузащита — не единственная беда французов накануне ЧМ. Не все в порядке с главной звездой сборной — Килианом Мбаппе. Он здоров, но еще летом выяснилось, что на него пытались навести сглаз. Причем замешан в этом сам Погба. Брат хавбека «Юве» Матиас вместе с другими шантажистами потребовал от Поля 13 миллионов евро. При этом вымогатели утверждали, что полузащитник сборной Франции через некоего шамана хотел наложить проклятие на Мбаппе. Сам Килиан, как утверждали местные СМИ, был сильно обеспокоен такими новостями.

Но и без предполагаемого проклятия у Мбаппе масса нефутбольных сложностей. Например, он с весны воюет с Федерацией футбола Франции (ФФФ) на тему прав на собственное изображение. Нападающему «ПСЖ» не понравилось, что его имя и фото используют для рекламы брендов, с которыми у Мбаппе нет контрактов. Мало того, Килиан жутко недоволен, что среди этих спонсоров — рестораны быстрого питания и букмекеры. В сентябре нападающий даже отказался от фотосессии сборной по этим же причинам.

Да и в самой федерации не все гладко. В сентябре главу ФФФ Ноэля Ле Гре обвинили в домогательстве. Издание So Foot опубликовало расследование с цитатами бывших сотрудниц федераций. Они утверждали, что Ле Гре позволял себе не только непристойные выражения в адрес девушек, но и приставал к ним. Сам Ле Гре отрицает все обвинения, однако вряд ли эта история благоприятно влияет на сборную.

Ноэль Ле Гре. Фото Global Look Press

Мимо плей-офф?

Очевидно: действующие чемпионы мира столкнулись с большими трудностями на всех фронтах. Не впечатляют и результаты «трехцветных»: в последних шести матчах они победили всего раз и едва не заняли последнее место в группе Лиги наций.

Дважды за последние полгода Франция уступала Дании — сопернику по группе чемпионата мира. Также чемпионам мира предстоит сыграть с Австралией и Тунисом, то есть в 1/8 финала они выходить обязаны. Впрочем, если ФИФА вдруг исключит Тунис из-за вмешательства государства в дела федерации и заменит его на Италию, то Франция окажется в «группе смерти».

Но и в таком квартете у команды Дешама могут возникнуть проблемы. На трех последних чемпионатах мира действующие победители не выходили из группы — Италия, Испания и Германия неожиданно рано сходили с дистанции. Сейчас Франция вроде бы должна как минимум подниматься в плей-офф, но вдруг шаман Поля Погба ошибется и распространит действие проклятия на всю сборную?