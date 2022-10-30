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ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Италии.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Туниса.
Фото Global Look Press
Фото AFP
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Разбираемся.

До чемпионата мира-2022 в Катаре осталось всего три недели, но ситуация вокруг турнира накаляется с разных сторон. Новый виток — история с возможной дисквалификацией сборной Туниса. По крайней мере, официальное предупреждение министерству спорта африканской страны уже поступило от ФИФА.

Как пишет BBC, предупреждение было получено после неоднократных заявлений министра спорта и молодежи страны Камеля Дегиша о возможности роспуска федерации футбола Туниса. Интересно, что письмо от директора ассоциаций — членов ФИФА Кенни Жан-Мари получила именно ФФТ, которую Дегиш грозился распустить. ФИФА напомнила, что ассоциации-члены обязаны «вести юридические дела независимо и без неправомерного влияния со стороны третьих лиц».

Футболисты сборной Туниса. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Туниса.
Фото Global Look Press

«Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению штрафов в соответствии с законами ФИФА, включая приостановку деятельности соответствующей ассоциации», — говорится в письме Кенни Жан-Мари генеральному секретарю ФФТ Ваджди Ауади. ФИФА ожидает ответ в течение нескольких дней. К слову, в данный момент сборные Кении и Зимбабве отбывают дисквалификацию как раз из-за вмешательства государства в дела футбольных ассоциаций.

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Тут же Le Parisien выступил с информацией, что Тунис на чемпионате мира может заменить не отобравшаяся в финальный турнир Италия. Итальянцы провалили отбор, но среди не прошедших квалификацию сборных занимают первое место в рейтинге ФИФА. В регламенте ассоциации к ЧМ-2022 не прописано четких правил на случай, если одна из стран-участниц попадает в бан. Зато в 6-м параграфе 5-го пункта указано: «Если какая-либо ассоциация отказывается от участия в соревновании или исключается из него, ФИФА принимает решение по этому вопросу по своему усмотрению и предпринимает любые действия, которые считаются необходимыми».

Чемпионат мира в Катаре. Фото AFP
Фото AFP

Новость о возможной замене Туниса на Италию кажется вбросом. По крайней мере, не совсем понятно, как это может быть исполнено. Если опираться на прецеденты, то на Евро-1992 отстраненную сборную Югославии заменила Дания, занявшая в группе с ними место ниже. Да и не совсем понятно, как можно поставить Италию вместо Туниса в одну группу с Францией, Данией и Австралией, ведь тогда в квартете окажутся сразу три сборные с одного континента. Потому даже в случае дисквалификации Туниса будет логичнее отдать путевку на турнир первой в рейтинге сборной из Африки или команде Мали, проигравшей Тунису в решающем матче африканского плей-офф.

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ФИФА направила в Тунис официальное предупреждение, но пока ни о какой дисквалификации речи не идет. Да и до турнира остается совсем немного времени, потому даже в случае отстранения Туниса заменить его другой сборной будет невероятно сложно как минимум с точки зрения бюрократии. Можно взять пример Ирана, который требуют отстранить от участия в ЧМ даже некоторые футболисты и журналисты из этой страны. Но и в такой ситуации ФИФА не спешит делать резких движений.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

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Ф2(-1.5)

22%

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17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

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15%

2.05
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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
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Сборная Туниса по футболу
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