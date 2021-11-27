Мнение обозревателя «СЭ».

По мне, хороша любая жеребьевка, после которой ты не говоришь: «Все, это конец». Поэтому отличная новость, что не Италия с Португалией. Особенно — первая. А еще, в нашем случае, хороша любая жеребьевка, после которой ты не бросаешь вальяжно-высокомерное: «Это лучший вариант!»

Мы должны твердо заучить, что для нас не бывает лучших вариантов. И если бы на первом этапе России досталась Северная Македония, то у меня в памяти тут же всплыла бы Словения-2009 в тех самых стыках, о которых придется вспоминать до конца дней. Тогда, помнится, ликовали все. А когда Златко Захович начал свой знаменитый трешток — у нас, смеясь, называли его безумцем.

Бывали и другие «лучшие варианты», «группы жизни» и все такое прочее. В финальном турнире ЧМ-2002 (Япония, еще далеко не та Бельгия, Тунис), Евро-2012 (Чехия, Польша, Греция). Результаты известны. Самое страшное для нас — это после жеребьевки вздыхать с облегчением.

Здесь получился средний вариант. С двумя очевидными элементами удачи: а) что не с Италией или Португалией, б) что финал, если мы до него дойдем, — дома. Это вообще суперважно, потому что как бы мы обыгрывали на выезде, в особенности шведов или чехов, — не понимаю.

И те и другие — классно организованные, гармоничные команды. Скандинавы в последнем туре группового турнира были близки к тому, чтобы зацепить Испанию. В отличие от нас в Сплите, играли в футбол и на каждую испанскую атаку отвечали своей, создали несколько отличных моментов. Отбор к ЧМ-2022 в целом провели качественно, даже обыграв «Красную фурию» дома. Чехия, как мы помним, стала автором одной из главных сенсаций Евро-2020, обыграв в 1/8 финала Голландию. Да и датчанам в четвертьфинале проиграла 1:2, отнюдь не в одну калитку.

Поляки как команда, на мой взгляд, слабее и шведов, и чехов. По составу — да, сильнее нас. И в аналитике коллег, что Паулу Соуза ставит футбол, основанный на прессинге, и почти весь состав играет в клубах, где это практикуется каждую неделю, безусловно, есть рациональное зерно. Но теория пока неважно воплощается на практике, о чем говорит не только одно очко на Евро-2020 (Польша сыграла хуже России, уступив и словакам, и шведам!), но и, например, очко в двух отборочных матчах ЧМ-2022 с Венгрией — тоже в футбольном смысле не сверхдержавой, скажем прямо.

У поляков есть очевидный плюс в лице Роберта Левандовски, значительная часть их состава играет в ведущих первенствах континента, тогда как из польской лиги в последнее время не вызывается вообще никто. Но это скорее набор индивидуальностей, чем команда. И то, что мы играем с Польшей дома, на мой взгляд, вполне способно перевесить. Ставлю 60 на 40 в пользу россиян, тогда как на финальном этапе, если мы в него попадем, — наоборот, 40 на 60 в пользу любого из двух возможных соперников.

Если помните, в начале июня этого года сборная проводила предпоследний матч перед Евро-2020 как раз против поляков во Вроцлаве и сыграла — правда, без Левандовски — 1:1. Так вот, в РФС остался видеоанализ, который штаб Черчесова — Ромащенко делал при подготовке к нему. Сработан он был на основе разных польских матчей — на выезде с Венгрией (что кажется мне довольно схожей историей с гостевым матчем против нас) и с Англией, дома с Италией. Были разрисованы все плюсы и минусы. Тренер, схема, игроки, вся футбольная идеология Паулу Соузы — все это с учетом увиденных после того матчей осталось тем же.

Надеюсь, Валерий Карпин и его штаб не проигнорируют это наследие, на которое, безусловно, нужно наложить свежие наблюдения. Тем более что из свежего интервью Станислава Черчесова моему коллеге по «СЭ» Вячеславу Короткину выяснилось, что он как человек, изнутри знающий польский футбол, готов поговорить с Карпиным и предоставить ему всю имеющуюся информацию, если тот о такой беседе попросит. Но что-то в последнем, если честно, несколько сомневаюсь.

Кстати, Черчесов в этом интервью меня несколько удивил, сказав, что если бы ему предложили до стыков возглавить сборную Польши — согласился бы (и вернуться в сборную России — тоже). То есть спортивное начало в Черчесове все-таки победило государственное. Во всяком случае, гипотетически.

Честно говоря, предполагал, что это в принципе нереально, несмотря на всю многолетнюю — открытую или скрытую — конкуренцию с Карпиным. Именно из-за того самого государственного видения. Выходит, ошибался. Впрочем, все это в любом случае разговоры сугубо теоретические, поскольку, пусть даже сейчас польскую федерацию футбола возглавляет не приведший португальца Збигнев Бонек, должно произойти что-то несусветное, чтобы его убрали прямо сейчас. Хотя представьте, что бы творилось, если бы Черчесов и правда возглавил польскую команду! Это было бы безумно интересно.

Еще один важный нюанс — где стыки проводить. Считаю, что надо минимизировать число перелетов, а во-вторых, и тренироваться, и играть в тепле. Нужно исключить риск скверных газонов и некомфортных условий. Учитывая, что предыдущий тур чемпионата будет перенесен (абсолютно верное решение) и сборная, кроме легионеров, сможет тренироваться около десяти дней, нужно сразу же перелететь, допустим, в Краснодар. Там — в отличие от Ростова, где может быть по-разному — холодной погоды в конце марта с 90-процентной вероятностью не будет.

На потрясающей «Арене Краснодар» и надо сыграть с поляками — отдав заодно этому футбольному городу должок за то, что его «кинули» с домашним ЧМ-2018. Более того, я бы и вторую игру, дай бог ей быть, провел там же. Для совсем удобной логистики. Можно, конечно, и по соседству, на «Фиште» в Сочи, — но там поле разного качества бывает, в Краснодаре же не помню, чтобы оно подводило.

Что касается предложения «заморозить соперников» — то кого? Поляков, у которых четыре человека из РПЛ? Шведов? Чехов? Некого там морозить, нет в нашей четверке никого с юга Европы. Не надо заниматься ерундой, тем более что команде нужен человеческий климат для качественной подготовки (остальное уже будет зависеть от Карпина и его штаба). По всем этим причинам юг России в конце марта предпочтительнее «Лужников».