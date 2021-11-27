Обзор СМИ и соцсетей из стран — соперниц команды Валерия Карпина на пути к ЧМ-2022

Сборная России узнала соперников по стыкам ЧМ-2022 — чтобы попасть в Катар, нужно справиться с Польшей, а также с победителем пары Швеция — Чехия. «СЭ» изучил, что думают о команде Валерия Карпина в этих странах.

Futbolnews.pl (Польша): «Россия столь же неудобна, как Италия с Португалией»

«После поражения от Венгрии в последнем матче отборочного турнира путь поляков на чемпионат мира несколько осложнился. Из-за того поражения мы не попали в число «сеяных» при жеребьевке и понимали, что в полуфинале стыков нас ждет объективно более сильный соперник, чем мы. Большинство болельщиков хотело избежать встреч со сборными Италии и Португалии, потенциально двумя сильнейшими командами, вышедшими в плей-офф.

Судьба нас с ними не свела. Как и с футболистами из Шотландии, Швеции и Уэльса. 24 марта поляки сыграют в полуфинале плей-офф со сборной России. Нам удалось избежать двух сильнейших противников, но, судя по всему, мы нарвались на команду, которая может быть для нас столь же неудобной, как Италия с Португалией. Достаточно сказать, что Польше ни разу не удавалось обыграть Россию на выезде.

Ничья и семь поражений — таковы результаты матчей сборной Польши на полях России или СССР. Вообще, последняя победа над российской сборной была одержана польской командой 27 мая 1998 года в Хожуве. Так что перед нами стоит непростая задача: речь идет об историческом достижении, которым, несомненно, будет выездная победа над Россией".

Przeglad Sportowy (Польша): «Головин — самый узнаваемый игрок России»

«Пожалуй, самым узнаваемым российским игроком является Александр Головин, выступающий за «Монако». 25-летний футболист регулярно играет в лиге 1 и Лиге Европы, на его счету уже 45 матчей за национальную команду. Он будет руководить полузащитой сборной в течение следующих нескольких лет. Кроме того, угрожать польской обороне будет и хавбек итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.

Георгий Джикия, 28-летний футболист московского «Спартака», который в некоторых матчах даже был капитаном команды, занимает прочное место в обороне. Он должен быть лидером защиты России. Загадкой остается место голкипера: Матвей Сафонов защищал ворота в последних матчах отборочного турнира, но Гильерме также выходил в основе чуть раньше".

Meczyki (Польша): «У Карпина юмор висельника»

«Начало сезона было не очень удачным для Артема Дзюбы, но со временем он заменил травмированного Сердара Азмуна в «Зените» и стал вторым бомбардиром лиги с 10 голами. У Карпина и Дзюбы конфликт со времен «Спартака». Они даже угрожали друг другу, хотя некоторое время назад встретились для двухчасового разговора лицом к лицу. Тем не менее Валерий Карпин продолжал укалывать Дзюбу.

На вопрос о той веселой атмосфере, которую создавал Дзюба в коллективе, Карпин ответил:

— Теперь я буду шутить. Я буду клоуном теперь.

Стал ли Карпин действительно клоуном, как было заявлено? Возможно, но с юмором висельника. На днях тренер сборной России сказал, что не уверен, сможет ли психологически подготовить сборную к плей-офф. Он также отметил, что выбрал бы другой состав, если бы знал, чем закончится игра с Хорватией, и что перешел бы на схему с пятью защитниками, если бы кто-то гарантировал, что они доберутся до чемпионата мира. Это похоже на слова человека, который привносит в команду веселую и как бы боевую атмосферу? Мы оставим ответ вам".

Aftonbladet (Швеция): «Карпин сделал Россию сильной командой»

«Радует, что Валерий Карпин стал футбольным тренером. Он выглядел готовым к этой работе еще во время игры в ла лиге. Теперь он сделал Россию сильной командой. Русские проиграли только в одном матче при нем — в Хорватии, когда им нужна была ничья, но они уступили из-за автогола на последних минутах.

Я считаю, что Россия подойдет Швеции больше, чем Польша. Да, дубль Эмиля Форсберга позволил нам обыграть Польшу на Евро этим летом, но поляки далеки от той команды, которая несколько лет назад была серьезным соперником".

iDNES (Чехия): «Золотая середина»

«Чехи избежали встреч с фаворитами — Португалией и действующими чемпионами Европы из Италии, которых жребий свел в одну группу. Одна из этих футбольных держав в следующем году не приедет в Катар. «Я воспринимаю этот жребий как золотую середину, — сказал вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик. — Мы рады, что нас не отправили к итальянцам и португальцам. У нас нет легких соперников, но если у нас есть стремление попасть на чемпионат мира, мы должны их обыгрывать».

Отметим, что у сборной Чехии плохой баланс матчей с Россией — ей она проиграла три раза в четырех встречах, в последний раз — 1:5 три года назад. Единственная ничья была на чемпионате Европы в Англии четверть века назад.

Соцсети Польши

Rok, w kt?rym po raz ostatni wygrali?my:

Szwecja ?? — 1991

Rosja ?? — 1998

Czechy ?? — 2015 — Micha? G?uszniewski (@mgluszniewski) November 26, 2021

«Год, в который мы выиграли в последний раз:

Швеция — 1991

Россия — 1998

Чехия — 2015?

Rosja — Polska



To mo?e by? gor?cy wyjazd dla polskich fan?w. Niezale?nie od wyniku spotkania. — Futbolowa Rebelia (@FutbolRebelia) November 26, 2021

«Россия — Польша. Для польских фанатов это будет жаркое путешествие. Независимо от исхода встречи»

Losowanie losowaniem, ale chyba wi?kszy k?opot to, ?e za Sousy wygrali?my tylko z Albani?, Andor? i San Marino. Wi?c hurraoptymizm raczej nieuzasadniony. — Antoni Cichy (@antonicichy) November 26, 2021

«Жеребьевка жеребьевкой, но, вероятно, гораздо большая проблема в том, что при Паулу Соузе мы выиграли только у Албании, Андорры и Сан-Марино. Так что повода для ура-оптимизма нет»

Ludzie pisz?cy, ?e Rosja to najs?absza dru?yna = ? — Vibe (@Vibeusz) November 26, 2021

«Люди, которые называют Россию самой слабой командой, — клоуны»

Proponuj? @pzpn_pl ?eby Lewandowski odpocz?? sobie w meczu z Rosj? ba b?dzie potrzebny na mecz fina?owy w Polsce. :) — Aleksander Turowicz (@AlekTurowicz) November 26, 2021

«Предлагаю нашей сборной предоставить Левандовски отдых в матче с Россией, потому что он будет нужен для финального матча в Польше :)»

A ja to widz? tak wym?czone zwyci?stwo z Rosj? i dymy po meczu na Rosyjskiej ziemi, a potem blama? na Narodowym ze Szwecj? i szukanie nast?pcy Souzy . #WorldCup #Kadra2021 #B?d?myrealistami — G?ral Nizinny ??? (@Solitarywoolf) November 26, 2021

«Я вижу вымученную победу над Россией и огонь после матча на российской земле, а затем национальный позор в финале со Швецией — и поиск преемника для Паулу Соузы»

Z jednej strony mamy szcz??cie, bo nie trafili?my na W?och?w i Portugali?, ale nie oznacza to tego, ?e b?dziemy mieli ?atwo. Rosja, Szwecja, Czechy to wymagaj?ce repki, aczkolwiek dalej w naszym zasi?gu. W marcu nast?pi weryfikacja. https://t.co/EIfC0blODx — Szymek (@simonthecleaner) November 26, 2021

«С одной стороны, нам повезло, потому что мы не попали на Италию и Португалию. Но это не значит, что нам будет легко. Россия, Швеция и Чехия — сильные сборные, но победить их в наших силах. Проверим в марте»

«Россия, Швеция, Чехия... Похоже на группу Евро-2020, в которой мы, конечно, заняли последнее место :P»