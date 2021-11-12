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Россия: забыть 6:0! Впереди Хорватия!

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 01:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Забыть 6:0! Впереди матч жизни»

№ 8565, от 12.11.2021

11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Россияне после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Россияне после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг Россия разгромила Кипр (6:0), но Хорватия ответила еще более крупной победой над Мальтой (7:1). Судьба путевки на чемпионат мира решится в воскресенье в очной встрече фаворитов группы в Сплите.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 22:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Кипр 2:2 Мальта
Мальта 0:4 Словения
Россия 2:0 Мальта
Словения 1:0 Мальта
Мальта 3:0 Кипр
Мальта
31` Брозович
1-й матч 0 : 3
1:7
1-й тайм 1:4
Матч завершен
Хорватия
6` Перишич, 22` Чалета-Цар, 39` Пашалич, 45` Модрич, 47` Майер, 53` Крамарич, 64` Майер
Хорватия 2:2 Словакия
Кипр 0:3 Хорватия
Хорватия 3:0 Словения
Словакия 0:1 Хорватия
Россия 0:0 Хорватия
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Голы
Перишич, 6 (0:1), Чалета-Цар, 22 (0:2), Брозович, 31 (1:2), Пашалич, 39 (1:3), Модрич, 45 (1:4), Майер, 47 (1:5), Крамарич, 53 (1:6), Майер, 64 (1:7)
Мальта
Бонелло Шо (Микаллеф, 83 ) Аджус Пепе Аттард Камензули Мбонг (Димеч, 68 ) Теума (Гийомье, 62 ) Кристенсен (Пизани, 47 ) Монтебелло (Сатариано, 62 ) Дегабриэле
Хорватия
Грбич Соса Чалета-Цар Гвардиол Юранович Перишич (Влашич, 54) Модрич (Оршич, 54) Брозович (Якич, 46) Пашалич (Ливая, 62) Майер Крамарич (Петкович, 54)
Предупреждения
Пепе 79  - 
Судьи
Дениз Айтекин

Дежавю.

Опять Хорватия.

Опять решающий матч.

11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Россия — Кипр: идеальный разгром в эконом-режиме. Команда Карпина сберегла силы и футболистов на матч с Хорватией

Такое происходит с нашими сборными всегда (1:3 в ноябре 2015-го при Леониде Слуцком в товарищеской встрече оставляем за скобками). В отборе на Евро-2008 мы сделали две нулевые ничьи, а в последнем туре «шашечные» вытащили нас за уши в финальный турнир, победив Англию на «Уэмбли».

На ЧМ-2018 в сумасшедшем по накалу и сюжету четвертьфинале Россия уступила в серии пенальти (Акинфееву не хватило миллиметров, чтобы отразить удар Модрича) после яростных 2:2 в результате 120 минут жесточайшей борьбы.

В нынешнем сентябре в «Лужниках» был скрытый финал отборочной группы ЧМ-2022. Победи тогда Карпин и Ко — уже присматривали бы базу в Катаре. Возьми три очка команда Далича — на Ближний Восток собиралась бы она. Но пока футбольный Бог считает, что Россия и Хорватия не должны побеждать друга — сыграли 0:0.

Этот результат полностью устроит нас и в воскресенье в Сплите. Но не приведи Господь выйти на поле с мыслями отстоять ничью! Вся история российского футбола даже не говорит, а вопит — когда нам в ключевой момент достаточно «просто» не пропустить, это заканчивается катастрофой. Так произошло на ЧМ-2002 против Бельгии, в ответном стыке против Словении в 2009-м, на Евро-2012 против Греции и прошедшим летом на ЧЕ-2020 против Дании. Поэтому предательские мысли «скатаем ничейку уж как-нибудь» перед поездкой на Балканы нужно выкинуть из головы просто категорически!

11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Валерий Карпин. «Поле в Петербурге безобразное». Карпин — о разгроме Кипра и ожиданиях от Хорватии

Впрочем, пока проблем с настроем у россиян этой осенью ни разу не наблюдалось, а разгром Кипра только подтвердил тенденцию. После плохого в целом первого тайма #НашиПарни выскочили на второй слово ошпаренные. Мячи посыпались в ворота островитян один за другим, но ни 2:0, ни 3:0, ни 4:0 не заставили сборную остановиться, поберечь силы, где-то недобежать, недоработать. Пятый и шестой голы Россия забила на 81-й и 87-й минутах — и даже после этого продолжала лезть вперед.

Футболистам думать о Хорватии на поле «Газпром Арены» было нельзя. А вот признание Карпина в послематчевом флэше в том, что он переключился на следующего соперника после третьего мяча, внушает оптимизм. Значит, тренер еще в ходе матча с Кипром начал продумывать варианты игры в Сплите.

11.11.2021 | Мальта — Хорватия
11 ноября. Сборная России после гола в ворота Кипра. Стали известны финальные расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе

Уверен, что Валерий не станет выставлять там «автобус». Пусть на устрашающие 6:0 в Петербурге балканцы ответили своими 7:1 на Мальте, наш шанс только в поисках счастья у чужих ворот. Это не значит, что мы должны безоглядно лететь вперед на соперника, в составе которого есть представители «Реала», «Интера», «Милана» и других европейских топ-клубов. Понятно, что в обороне все должно быть точно как в аптеке. Но есть стойкое предчувствие, что 0:0 на стадионе «Полюд» не будет. И нам обязательно нужно забивать.

Сразу после назначения в ответ на вопрос, какой футбол он станет прививать сборной России, Карпин ответил: «Смелый». Эта смелость очень нужна команде и всей стране сейчас. Смелость, помноженная на ум, игровую хитрость, характер, силу воли. В адском котле «Полюда» — гнать «шашечных» вперед хорватские болельщики умеют как почти никто — точно не будет просто. Но нам очень нужна путевка на ЧМ.

Не подведите, парни!

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