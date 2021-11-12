Россия: забыть 6:0! Впереди Хорватия!

В четверг Россия разгромила Кипр (6:0), но Хорватия ответила еще более крупной победой над Мальтой (7:1). Судьба путевки на чемпионат мира решится в воскресенье в очной встрече фаворитов группы в Сплите.

Дежавю.

Опять Хорватия.

Опять решающий матч.

Такое происходит с нашими сборными всегда (1:3 в ноябре 2015-го при Леониде Слуцком в товарищеской встрече оставляем за скобками). В отборе на Евро-2008 мы сделали две нулевые ничьи, а в последнем туре «шашечные» вытащили нас за уши в финальный турнир, победив Англию на «Уэмбли».

На ЧМ-2018 в сумасшедшем по накалу и сюжету четвертьфинале Россия уступила в серии пенальти (Акинфееву не хватило миллиметров, чтобы отразить удар Модрича) после яростных 2:2 в результате 120 минут жесточайшей борьбы.

В нынешнем сентябре в «Лужниках» был скрытый финал отборочной группы ЧМ-2022. Победи тогда Карпин и Ко — уже присматривали бы базу в Катаре. Возьми три очка команда Далича — на Ближний Восток собиралась бы она. Но пока футбольный Бог считает, что Россия и Хорватия не должны побеждать друга — сыграли 0:0.

Этот результат полностью устроит нас и в воскресенье в Сплите. Но не приведи Господь выйти на поле с мыслями отстоять ничью! Вся история российского футбола даже не говорит, а вопит — когда нам в ключевой момент достаточно «просто» не пропустить, это заканчивается катастрофой. Так произошло на ЧМ-2002 против Бельгии, в ответном стыке против Словении в 2009-м, на Евро-2012 против Греции и прошедшим летом на ЧЕ-2020 против Дании. Поэтому предательские мысли «скатаем ничейку уж как-нибудь» перед поездкой на Балканы нужно выкинуть из головы просто категорически!

Впрочем, пока проблем с настроем у россиян этой осенью ни разу не наблюдалось, а разгром Кипра только подтвердил тенденцию. После плохого в целом первого тайма #НашиПарни выскочили на второй слово ошпаренные. Мячи посыпались в ворота островитян один за другим, но ни 2:0, ни 3:0, ни 4:0 не заставили сборную остановиться, поберечь силы, где-то недобежать, недоработать. Пятый и шестой голы Россия забила на 81-й и 87-й минутах — и даже после этого продолжала лезть вперед.

Футболистам думать о Хорватии на поле «Газпром Арены» было нельзя. А вот признание Карпина в послематчевом флэше в том, что он переключился на следующего соперника после третьего мяча, внушает оптимизм. Значит, тренер еще в ходе матча с Кипром начал продумывать варианты игры в Сплите.

11.11.2021 | Мальта — Хорватия

Уверен, что Валерий не станет выставлять там «автобус». Пусть на устрашающие 6:0 в Петербурге балканцы ответили своими 7:1 на Мальте, наш шанс только в поисках счастья у чужих ворот. Это не значит, что мы должны безоглядно лететь вперед на соперника, в составе которого есть представители «Реала», «Интера», «Милана» и других европейских топ-клубов. Понятно, что в обороне все должно быть точно как в аптеке. Но есть стойкое предчувствие, что 0:0 на стадионе «Полюд» не будет. И нам обязательно нужно забивать.

Сразу после назначения в ответ на вопрос, какой футбол он станет прививать сборной России, Карпин ответил: «Смелый». Эта смелость очень нужна команде и всей стране сейчас. Смелость, помноженная на ум, игровую хитрость, характер, силу воли. В адском котле «Полюда» — гнать «шашечных» вперед хорватские болельщики умеют как почти никто — точно не будет просто. Но нам очень нужна путевка на ЧМ.

Не подведите, парни!