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Стали известны финальные расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе

00:45
11 ноября. Сборная России после гола в ворота Кипра. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Сборная России после гола в ворота Кипра. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После матчей Россия — Кипр (6:0), Мальта — Хорватия (1:7) и Словения — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Россия

9

7

1

1

19-5

22

2

Хорватия

9

6

2

1

20-4

18

3

Словакия

9

2

5

2

11-10

11

4

Словения

9

3

2

4

11-11

10

5

Мальта

9

1

2

6

9-24

5

6

Кипр

9

1

2

6

3-19

5

Оставшиеся матчи:

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью. Если проиграет — станет второй в группе и отправится в стыковые матчи.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры