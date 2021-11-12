Стали известны финальные расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе
00:45
После матчей Россия — Кипр (6:0), Мальта — Хорватия (1:7) и Словения — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Россия
|
9
|
7
|
1
|
1
|
19-5
|
22
|
2
|
Хорватия
|
9
|
6
|
2
|
1
|
20-4
|
18
|
3
|
Словакия
|
9
|
2
|
5
|
2
|
11-10
|
11
|
4
|
Словения
|
9
|
3
|
2
|
4
|
11-11
|
10
|
5
|
Мальта
|
9
|
1
|
2
|
6
|
9-24
|
5
|
6
|
Кипр
|
9
|
1
|
2
|
6
|
3-19
|
5
Оставшиеся матчи:
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью. Если проиграет — станет второй в группе и отправится в стыковые матчи.
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