Стали известны финальные расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе

После матчей Россия — Кипр (6:0), Мальта — Хорватия (1:7) и Словения — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М Команда И В Н П М О 1 Россия 9 7 1 1 19-5 22 2 Хорватия 9 6 2 1 20-4 18 3 Словакия 9 2 5 2 11-10 11 4 Словения 9 3 2 4 11-11 10 5 Мальта 9 1 2 6 9-24 5 6 Кипр 9 1 2 6 3-19 5

Оставшиеся матчи:

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью. Если проиграет — станет второй в группе и отправится в стыковые матчи.