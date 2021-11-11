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Россия — Кипр: идеальный разгром в эконом-режиме. Команда Карпина сберегла силы и футболистов на матч с Хорватией

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 23:00
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Наши торпедировали соперника со счетом 6:0.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус
11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Россия размялась перед матчем года. Кипр уничтожен — 6:0

Мы, конечно, дули на воду, когда предостерегали от недооценки Кипра. Но с учетом того, сколько раз обжигались на молоке, это выглядело логично. В конце концов, сборная Словакии не такая уж слабая, участвовала в Евро-2020, а с островитянами потеряла очки. Словения же киприотам вообще уступила на выезде.

Но ранние голы никто не отменял, и наши воспользовались этой приятной опцией. Зачем откладывать дело в долгий ящик и трепать нам нервы? Они и без того расшатаны российским футболом.
Мяч на 4-й минуте получился настолько издевательски легким, что сомнения в итоговом результате сразу отпали. Мелькнула мысль: уж этим-то ребятам забьем сколько захотим. И здесь особые слова стоит сказать о Смолове.

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Казалось, Федор сам будет решать эпизод в пяти метрах перед воротами, но форвард не пожадничал — отпасовал Ерохину. Лишний раз подтверждая тезис, что с атмосферой в коллективе полный порядок, а личное дело отходит на второй план перед общим.

Этот Кипр можно было брать теплым, но наши рановато включили эконом-режим — ушла концентрация при передачах, стали действовать не на максимальных оборотах. При 2:0 это было бы объяснимо, учитывая, сколько сил через три дня понадобится в Сплите. А так Россия играла с огнем — момент в концовке первого тайма, когда спас Сафонов, оказался самым что ни на есть голевым. И начинали бы после перерыва все с нуля.

Но во втором тайме почти сразу все встало на свои места после голов Смолова, Мостового и Сутормина. Самое главное, что выполнена как программа-минимум — одержана победа, — так и программа-максимум: Карпин никого не потерял из-за перебора желтых карточек или травм перед решающей схваткой с Хорватией. Отдохнули Баринов и Джикия, которые наверняка выйдут в стартовом составе в Сплите. Возможно, это же относится и к Кудряшову, которого легко можно представить на левом фланге обороны.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Не перенапряглись все остальные, при этом Смолов, Головин, Фомин и Дивеев не сыграли и полтора тайма. Плюс сборная подняла себе настроение и самооценку.

Возможно, не блестящая с точки зрения качества футбола в первом тайме победа, но идеальная в плане стратегии подготовки к матчу с Хорватией.
В воскресенье нам предстоит лютая битва!

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры