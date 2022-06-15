Хабиб на церемонии открытия, судья-трансгендер и Суарес в воротах. Что сделает ЧМ-2022 незабываемым

Немного абсурдных фантазий о предстоящем мундиале.

Окончательно определились все 32 участника финального турнира чемпионата мира-2022. Вроде бы проходное событие (ну, вот серьезно, какая глобально разница, кто поедет в Катар по итогам интерконтинентальных стыков — Австралия, Перу, Новая Зеландия или Коста-Рика) вызвало неожиданно бурный интерес у коллег по редакции, что в итоге и привело к появлению на свет этого текста.

Хотя Перу лично мне жаль. Четыре года назад, на ЧМ-2018, тамошние болельщики, в огромном количестве прилетевшие в Россию, добрались и до моего спального района в ближнем замкадье. Мундиаль потихоньку заканчивался, команда Перу давно уже вылетела, а три мужика, неизменно одетые в футболки национальной сборной, каждый день в одно и то же время выходили утром посидеть на лавочку у подъезда соседнего дома и покурить. Было даже жаль, когда однажды они все-таки исчезли, видимо, улетев наконец домой — ребята успели стать привычной частью пейзажа. А сборная Перу с тех пор получает от меня лучи симпатии, как и все сборные из Южной и Латинской Америки, за исключением Бразилии.

В этом смысле приятно, что на ЧМ-2022 будет Коста-Рика с Кейлором Навасом. Во-первых, он крутой, и без него «Реал» ни за что бы не выиграл ни один из трех Кубков Лиги чемпионов при Зинедине Зидане. Из Мадрида Наваса выставили некрасиво и незаслуженно — поэтому и радуешься любому успеху кипера. Во-вторых, две сборные из Океании — Австралия и Новая Зеландия — на одном чемпионате мира — это было бы, конечно, забавно, но уже как-то слишком. Да, Австралия уже полтора десятка лет входит в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), но географию пока еще никто не отменял.

Зато теперь на мундиале будет шесть сборных из АФК (пять прошли через квалификацию плюс Катар) — и это рекорд.Тоже, конечно, странновато, но вокруг ЧМ-2022 в принципе хватает абсурда. Вот, например, сейчас на дворе июнь четного года, и по идее должен играться большой футбольный турнир, тот самый мундиаль, — а его нет, и приходится довольствоваться третьесортным эрзацем из Лиги наций, да и тот закончился.

Поэтому вместо подведения итогов (все давно уже было подведено в марте, когда отбор в принципе и закончился, и жеребьевку финального турнира провели и откомментировали), прогнозов (ну какие, к черту, прогнозы за пять месяцев до старта мундиаля, да и вообще, пять месяцев назад мы жили в другом мире и нас волновали совершенно другие вещи) и прочих унылых банальностей лучше продолжить абсурдистскую линию. Никакой серьезности и политкорректности, только стеб и сатира.

Стадион «Аль Джануб». Фото AFP

Ниже — несколько сюжетов, которые сделают ЧМ-2022 незабываемым и непревзойденным в плане абсурда.

1. Начнем с церемонии открытия. Как правило, они все одинаковые и совершенно не запоминаются — вынесли на поле какие-то конструкции, спели, поплясали, и все. Скучно. Никто не ставит задачи выйти на один уровень с олимпийскими церемониями, но добавить хайпа и здоровой движухи точно стоит.

Раз у нас мундиаль в Катаре, то как вариант — пригласить Хабиба, который: а) невероятно популярен в исламском мире, б) любит футбол, и сделать его главным участником шоу. Чтобы было веселее, не пожалеть нефтегазовых долларов (если что, можно чуть резануть бюджет «ПСЖ») и позвать еще и Конора (ну или сделать его голограмму). А главным продюсером — Дану Уайта. Тот, конечно, заломит дикий прайс, зато церемония еще долго будет резонировать по всему миру.

2. Все 12 лет, прошедшие с тех пор, как Катар получил право проведения мундиаля, не стихают разговоры о том, что все это случилось благодаря взяткам и коррупции. В этой связи организаторы могли бы провернуть следующее: в качестве почетных гостей пригласить на турнир Зеппа Блаттера, Джека Уорнера, Рикардо Тейшейру и других престарелых жуликов. Лучшие места в вип-ложах рядом с катарским эмиром и его семьей, фуршеты, несколько публичных мероприятий типа круглого стола, пара пресс-конференций. Западные СМИ и общественные деятели бьются в истерике и воют в бессильной злобе, призывая всех и вся к бойкоту. Катарцы тихонько посмеиваются.

3. Но баланс нужен даже тут, и, чтобы уравновесить ситуацию, ФИФА должна назначать на матчи сборной Саудовской Аравии только судей женского пола. На ЧМ-2022 таких будет три — француженка Стефани Фраппар, японка Йошими Ямашита и Салима Мукансанга из Руанды. Плюс использовать еще и женщин-ассистенток (их тоже будет три). То же самое относится и к матчам сборной Катара.

Можно пойти и на более радикальный шаг и внести изменения в уже утвержденный список судей, добавив туда рефери-трансгендера Сапир Берман из Израиля (учитывая еще и паспорт, получается просто отличное комбо). До 26 лет Берман был мужчиной, а потом решил сменить пол. Степень бурления как среди либералов, так и среди консерваторов будет запредельной.

4. Добавим капельку — но только капельку! — политики в футбол, все равно без нее наверняка не обойдется. Жду, что игроки сборной Сербии в матче со Швейцарией будут праздновать голы, изображая руками орла.

5. Сборная Саудовской Аравии должна выходить на разминку перед матчами в форме «Ньюкасла». Логотип спонсора, видимо, придется убрать с груди, равно как и поменять эмблему, но черно-белые полосатые футболки все равно будут узнаваемы и так. А еще лучше успеть натурализовать кого-то из игроков «сорок».

6. Честно признаюсь, что шутка подсмотрена в другом месте, но, как мне кажется, это не делает ее менее смешной. На последний матч группового турнира с Уэльсом главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен выставить 11 правых защитников в стартовом составе.

Теперь контекст: в заявке на Евро-2020 у англичан было аж три правых защитника — Кайл Уокер, Киран Триппьер и Риз Джеймс. Плюс в последний момент травмированного Трента Александра-Арнольда заменил Бен Уайт, а так было бы четверо. А если считать еще и имеющего опыт игры на этой позиции Букайо Сака, то и вовсе пятеро. Что вызвало множество шуток и мемов на эту тему.

7. Ну и, пожалуй, последнее. В матче против Ганы в воротах сборной Уругвая должен сыграть Луис Суарес (вы же помните, как он выбил мяч рукой в матче этих команд на ЧМ-2010?). Не весь матч, конечно, 10 минут в концовке встречи будет вполне достаточно. Есть даже вполне легальный способ это устроить. Сначала сделать все пять замен, потом голкипер получает красную карточку, и его место должен занят кто-то из полевых игроков — выбор, разумеется, падает на Суареса. Гана, разумеется, негодует от такого черного юмора, весь остальной мир получает удовольствие.