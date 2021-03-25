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Мальта — Россия: месседж Черчесову

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 01:00
24 марта. Та Кали. Мальта — Россия — 1:3. 35-я минута. Россияне празднуют второй гол. Фото AFP
24 марта. Та Кали. Мальта — Россия — 1:3. 35-я минута. Россияне празднуют второй гол. Фото AFP
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Сборная России начала отборочный турнир ЧМ-2022 с гостевой победы над Мальтой (3:1), но игра наших после перерыва вызвала настороженность

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H
Мальта — Россия — 1:3 (0:2)
Голы: Дзюба, 23 (0:1). Мариу Фернандес, 35 (0:2). Д.Мбонг, 56 (1:2). Соболев, 90 (1:3).
Мальта: Бонелло, Шоу, Борг, Аджус (Нвоко, 88), Д.Мбонг, Гийомье, Кристенсен (Пизани, 74), Тема, Дегабриэле (П.Мбонг, 46), Камензули (Корбалан, 86), Монтебелло (Сатариано, 46).
Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Головин, Дзюба (Соболев, 83).
Предупреждения: Жемалетдинов, 62. Корбалан, 90+2.
Судьи: Кьерсгор-Аннерсен. Даль, Скютте (все — Дания).
24 марта. Та Кали. Стадион «Национальный».

Россия до встречи с Мальтой не побеждала в шести (!) предыдущих матчах, соперник же не проигрывал семь (!) игр кряду. Статистика убийственная, еще недавно такое не могло присниться даже в страшном сне. Но «черная» осень подарила нам много «чудес».

Ситуацию, конечно, следовало выправлять, и в этом плане победа над аутсайдером группы даже не обсуждалась. Классический случай, когда набрать вистов практически невозможно — только вляпаться по уши в дерьмо в случае неудачи. И тут уж никакие «сейчас все научились играть» не помогут. Все-таки речь не о контрольном спарринге или Лиге наций, где сборная в октябре-ноябре опростоволосилась, а о полноценном отборочном турнире, где на кону поездка на чемпионат мира.

25&nbsp;марта. Та-Кали. Мальта&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:3. Мариу Фернандес&nbsp;&mdash; автор победного гола в&nbsp;ворота хозяев.

Хвалебных слов по итогам встречи с Мальтой дождаться в любом случае сложно, но для начала года лучше соперника не придумать. Выйти из пике, прервав серию без побед, спокойно вкатиться в цикл, нащупать утерянные связи (а Головин, скажем, не приезжал в сборную 490 дней), поднять себе настроение перед более сложными матчами. Спасибо, Мальта, что ты есть!

Впрочем, о слове «спокойно» в первые двадцать минут никто не вспоминал. На стартовом отрезке в голову лезли нехорошие мысли, которые крутились вокруг менее приятного слова — «дно». Что-то банальное про «пробили» и «снизу постучали».

К счастью, ближе к середине тайма наши вспомнили, что против них самый натуральный футбольный карлик, в противостоянии с которым можно и пасовать точно, и комбинировать замысловато. Первая же такая попытка завершилась передачей Фомина и голом Дзюбы — 27-м для Артема в майке сборной.

А потом капитан сделал отличный результативный пас на Мариу Фернандеса, успокаивая скептиков, которые уже были готовы терзать Станислава Черчесова за выбор в пользу форварда «Зенита», а не находящегося в отличной форме спартаковца Соболева. Главный тренер сборной так просто капитана с пробега не снимет, как бы общественность не возмущалась. А тот отблагодарил за доверие и поддержку.

Вот только ощущение, что хотя бы с результатом к перерыву все понятно, оказалось обманчивым. Судорожные попытки отбиться и неточный пас назад Ионова подарили известность в России Мбонгу, а матчу — интригу. 1:2.

И пусть до сенсации дело, к счастью, не дошло, а в концовке Соболев восстановил разницу в счете, но второй тайм по качеству футбола россиян получился отвратительным. Мальта порой запирала наших на их половине поля и вполне могла сравнять счет.

Месседж для Черчесова и всей сборной перед важнейшей субботней игрой со Словенией. Где на поле выйдет уже не ноунейм Мбонг, а известные всей Европе Иличич и Облак, которые вместе с партнерами победили фаворита — Хорватию.

Мальта — Россия

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