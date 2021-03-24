Состав сборной России на матч с Мальтой: с Дзюбой и Соболевым, но без Миранчука

Пытаемся угадать выбор Станислава Черчесова

Ясно, что сборная России на Мальте будет играть в четыре защитника, три из которых, как и вратарь, мне кажется, очевидны. Первым номером будет Шунин, в центре обороны сыграют Джикия и Семенов (оба реальных конкурента последнего — в молодежке), справа — Мариу Фернандес. А вот слева возможны сразу три варианта. Это и орденоносец Отечественной войны 1812 года Юрий Валентинович Жирков, и «турецкоподданный» Кудряшов, и Караваев, который и в клубе, и в сборной не раз играл слева. Поскольку Федор присоединился к команде уже на Мальте, не думаю, что он выйдет в стартовом составе — это скорее произойдет со Словенией. Остановимся на Жиркове.

Отсутствие сразу двух основных центральных полузащитников — Зобнина и Оздоева, равно как и только начавшего играть после «крестов» Баринова, думаю, наряду со слабостью соперника может заставить Черчесова сменить схему на более атакующую. Причем это может быть как 4-1-4-1, так и 4-1-3-2, и 4-2-2-2. В первом и втором случаях опорник будет один — Фомин. В третьем к нему присоединится Кузяев, который находится в великолепной форме и будет в составе по-любому. Вопрос — на какой позиции.

При 4-1-4-1 он займет место одного из крайних полузащитников наряду, как мне кажется, с Жемалетдиновым, а между ними расположатся легионеры Головин и Миранчук.

Так и хочется увидеть впереди тандем форвардов Дзюба — Соболев. Но так сборная при Черчесове еще не играла. Капитана возвращали в команду явно не для того, чтобы оставлять на лавке, но ведь и спартаковец сейчас играет отлично. Когда же еще давать ему освоиться на поле в национальной команде, если не с Мальтой? С другой стороны, а куда тогда девать Миранчука?

Но Черчесов — не из тех тренеров, которые выставляют состав по звездному принципу, ориентируясь только на имена. Подготовка для него важнее. И поэтому в условиях, когда часть игроков вообще не тренировалась с командой в Сочи, он предпочтет оставить хавбека «Аталанты» на скамейке.

А Дзюба и Соболев провели ряд совместных тренировок, и пожелание Черчесова «главное, чтобы коммуницировали в жизни, тогда и на поле будет легче» они сейчас выполняют.

Поэтому «моя» схема — очень смелая: 4-1-3-2. Фомин — в опорной зоне, над ним — Головин в центре и отлично готовые Кузяев с Жемалетдиновым в зоне полуфлангов. Дзюба с Соболевым — впереди. С кем еще так играть, если не с Мальтой?