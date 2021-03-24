Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Состав сборной России на матч с Мальтой: с Дзюбой и Соболевым, но без Миранчука

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 09:30

Статья опубликована в газете под заголовком: «С Дзюбой и Соболевым, но без Миранчука»

№ 8404, от 24.03.2021

Артем Дзюба (справа) и Александр Соболев. Фото Константин Рыбин, РФС Вариант «СЭ».
Артем Дзюба (справа) и Александр Соболев. Фото Константин Рыбин, РФС
Теги:
Пытаемся угадать выбор Станислава Черчесова
Мальта — Россия

Ясно, что сборная России на Мальте будет играть в четыре защитника, три из которых, как и вратарь, мне кажется, очевидны. Первым номером будет Шунин, в центре обороны сыграют Джикия и Семенов (оба реальных конкурента последнего — в молодежке), справа — Мариу Фернандес. А вот слева возможны сразу три варианта. Это и орденоносец Отечественной войны 1812 года Юрий Валентинович Жирков, и «турецкоподданный» Кудряшов, и Караваев, который и в клубе, и в сборной не раз играл слева. Поскольку Федор присоединился к команде уже на Мальте, не думаю, что он выйдет в стартовом составе — это скорее произойдет со Словенией. Остановимся на Жиркове.

Отсутствие сразу двух основных центральных полузащитников — Зобнина и Оздоева, равно как и только начавшего играть после «крестов» Баринова, думаю, наряду со слабостью соперника может заставить Черчесова сменить схему на более атакующую. Причем это может быть как 4-1-4-1, так и 4-1-3-2, и 4-2-2-2. В первом и втором случаях опорник будет один — Фомин. В третьем к нему присоединится Кузяев, который находится в великолепной форме и будет в составе по-любому. Вопрос — на какой позиции.

При 4-1-4-1 он займет место одного из крайних полузащитников наряду, как мне кажется, с Жемалетдиновым, а между ними расположатся легионеры Головин и Миранчук.

Станислав Черчесов и&nbsp;Артем Дзюба.«Нет проблем во взаимодействии с Соболевым. Я за любой кипиш!» Черчесов и Дзюба — перед матчем с Мальтой

Так и хочется увидеть впереди тандем форвардов Дзюба — Соболев. Но так сборная при Черчесове еще не играла. Капитана возвращали в команду явно не для того, чтобы оставлять на лавке, но ведь и спартаковец сейчас играет отлично. Когда же еще давать ему освоиться на поле в национальной команде, если не с Мальтой? С другой стороны, а куда тогда девать Миранчука?

Но Черчесов — не из тех тренеров, которые выставляют состав по звездному принципу, ориентируясь только на имена. Подготовка для него важнее. И поэтому в условиях, когда часть игроков вообще не тренировалась с командой в Сочи, он предпочтет оставить хавбека «Аталанты» на скамейке.

А Дзюба и Соболев провели ряд совместных тренировок, и пожелание Черчесова «главное, чтобы коммуницировали в жизни, тогда и на поле будет легче» они сейчас выполняют.

Поэтому «моя» схема — очень смелая: 4-1-3-2. Фомин — в опорной зоне, над ним — Головин в центре и отлично готовые Кузяев с Жемалетдиновым в зоне полуфлангов. Дзюба с Соболевым — впереди. С кем еще так играть, если не с Мальтой?

Вариант «СЭ».
Вариант «СЭ».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9119
Все опросы
Сколько очков наберет Россия в матчах отбора ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии в марте?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
vs
41
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...