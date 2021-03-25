Дзюба обогнал Иванова и Бесчастных. До исторической тройки всего один гол
?? Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE
32-летний форвард вышел на чистое четвертое место в списке снайперов сборной, оставив позади Валентина Иванова и Владимира Бесчастных.
Всего один гол отделяет нападающего «Зенита» от идущего третьим Олега Протасова, лучший бомбардир российских времен Александр Кержаков опережает Дзюбу на три мяча, Олег Блохин — на 15.
Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Блохин
|
1972-1988
|
112
|
42
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Олег Протасов
|
1984-1991
|
68
|
28
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
48
|
27
|
Валентин Иванов
|
1955-1965
|
59
|
26
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Эдуард Стрельцов
|
1955-1968
|
38
|
25
|
Виктор Колотов
|
1970-1978
|
55
|
22
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Виктор Понедельник
|
1960-1966
|
29
|
20
|
Анатолий Банишевский
|
1965-1972
|
50
|
20
|
Игорь Численко
|
1959-1968
|
53
|
20
Из 27 мячей Дзюбы только три пришлись на товарищеские матчи. Артем обновил собственный рекорд по результативности в официальных играх, оторвавшись от Кержакова на два гола.
Любопытно, что Дзюба впервые отличился в отборочном турнире чемпионата мира (единственный матч Артем провел против Северной Ирландии в 2013 году, команда Фабио Капелло тогда уступила 0:1). 17 раз он отличался в отборочных играх Евро, по три раза на чемпионате мира и в Лиге наций.
Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах
|
Игрок
|
ЧМ
|
|
ЧЕ
|
|
ОЧМ
|
|
ОЧЕ
|
|
Остальные
|
|
Всего
|
|
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
Артем Дзюба
|
5
|
3
|
3
|
-
|
2
|
1
|
18
|
17
|
8
|
3
|
36
|
24
|
Александр Кержаков
|
4
|
1
|
4
|
0
|
25
|
11
|
24
|
10
|
-
|
-
|
57
|
22
|
Олег Блохин
|
7
|
2
|
-
|
-
|
18
|
6
|
20
|
6
|
11
|
7
|
56
|
21
|
Владимир Бесчастных
|
4
|
1
|
1
|
1
|
16
|
9
|
13
|
7
|
-
|
-
|
34
|
18
|
Роман Павлюченко
|
-
|
-
|
8
|
4
|
12
|
6
|
13
|
6
|
-
|
-
|
33
|
16
|
Валентин Иванов
|
9
|
5
|
4
|
3
|
8
|
4
|
6
|
2
|
3
|
1
|
30
|
15
|
Андрей Аршавин
|
-
|
-
|
6
|
2
|
21
|
8
|
22
|
3
|
-
|
-
|
49
|
13
|
Виктор Колотов
|
-
|
-
|
2
|
0
|
3
|
1
|
13
|
7
|
11
|
5
|
29
|
13
ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.
На Мальте Дзюба сделал очередной шаг к отметке 200 голов за карьеру. От рубежа, который в российской истории покорялся только Александру Кержакову и Олегу Веретенникову, Артема отделяют всего шесть голов.
Правда, от лидера «Клуба 100» форвард «Зенита» отстает на 39 голов, проигрывая во всех пяти номинациях.
Лидеры «Клуба 100»
|
Игрок
|
Клуб
|
ЧР
|
КР
|
Сборная
|
ЕК
|
ИН
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
3. Артем Дзюба
|
Зенит
|
131
|
13
|
27
|
23
|
0
|
194
|
4. Роман Павлюченко
|
завершил карьеру
|
103
|
7
|
21
|
21
|
36
|
188
|
5. Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
завершил карьеру
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
завершил карьеру
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
Кроме того, Дзюба в 20-й раз за карьеру вывел сборную России на поле с капитанской повязкой. Артем обогнал по числу капитанских матчей Игоря Акинфеева и Романа Широкова, сравнявшись с Алексеем Смертиным. Чаще в сборной капитанили только семь человек, причем Муртаза Хурцилаву и Александра Чивадзе Дзюбе по силам обойти уже в этом году.
Лидеры по матчам в статусе капитана сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Капитанские матчи
|
Виктор Онопко
|
1992-2004
|
113
|
86
|
Альберт Шестернев
|
1961-1971
|
90
|
67
|
Игорь Нетто
|
1952-1965
|
54
|
51
|
Ринат Дасаев
|
1979-1990
|
91
|
44
|
Андрей Аршавин
|
2002-2012
|
75
|
39
|
Александр Чивадзе
|
1980-1987
|
46
|
25
|
Муртаз Хурцилава
|
1965-1973
|
69
|
24
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
48
|
20
|
Алексей Смертин
|
1998-2006
|
55
|
20
|
Алексей Михайличенко
|
1987-1992
|
41
|
19
|
Роман Широков
|
2008-2016
|
57
|
19
|
Игорь Акинфеев
|
2004-2018
|
111
|
19
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