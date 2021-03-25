Дзюба обогнал Иванова и Бесчастных. До исторической тройки всего один гол

Артем Дзюба открыл счет в гостевом матче против Мальты, забив 27-й гол в форме сборной России.

?? Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021

32-летний форвард вышел на чистое четвертое место в списке снайперов сборной, оставив позади Валентина Иванова и Владимира Бесчастных.

Всего один гол отделяет нападающего «Зенита» от идущего третьим Олега Протасова, лучший бомбардир российских времен Александр Кержаков опережает Дзюбу на три мяча, Олег Блохин — на 15.

Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России

Игрок Годы Матчи Голы Олег Блохин 1972-1988 112 42 Александр Кержаков 2002-2016 91 30 Олег Протасов 1984-1991 68 28 Артем Дзюба 2011-н.в. 48 27 Валентин Иванов 1955-1965 59 26 Владимир Бесчастных 1992-2003 71 26 Эдуард Стрельцов 1955-1968 38 25 Виктор Колотов 1970-1978 55 22 Роман Павлюченко 2003-2012 51 21 Виктор Понедельник 1960-1966 29 20 Анатолий Банишевский 1965-1972 50 20 Игорь Численко 1959-1968 53 20

Из 27 мячей Дзюбы только три пришлись на товарищеские матчи. Артем обновил собственный рекорд по результативности в официальных играх, оторвавшись от Кержакова на два гола.

Любопытно, что Дзюба впервые отличился в отборочном турнире чемпионата мира (единственный матч Артем провел против Северной Ирландии в 2013 году, команда Фабио Капелло тогда уступила 0:1). 17 раз он отличался в отборочных играх Евро, по три раза на чемпионате мира и в Лиге наций.

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок ЧМ ЧЕ ОЧМ ОЧЕ Остальные Всего И Г И Г И Г И Г И Г И Г Артем Дзюба 5 3 3 - 2 1 18 17 8 3 36 24 Александр Кержаков 4 1 4 0 25 11 24 10 - - 57 22 Олег Блохин 7 2 - - 18 6 20 6 11 7 56 21 Владимир Бесчастных 4 1 1 1 16 9 13 7 - - 34 18 Роман Павлюченко - - 8 4 12 6 13 6 - - 33 16 Валентин Иванов 9 5 4 3 8 4 6 2 3 1 30 15 Андрей Аршавин - - 6 2 21 8 22 3 - - 49 13 Виктор Колотов - - 2 0 3 1 13 7 11 5 29 13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

На Мальте Дзюба сделал очередной шаг к отметке 200 голов за карьеру. От рубежа, который в российской истории покорялся только Александру Кержакову и Олегу Веретенникову, Артема отделяют всего шесть голов.

Правда, от лидера «Клуба 100» форвард «Зенита» отстает на 39 голов, проигрывая во всех пяти номинациях.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок Клуб ЧР КР Сборная ЕК ИН Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 3. Артем Дзюба Зенит 131 13 27 23 0 194 4. Роман Павлюченко завершил карьеру 103 7 21 21 36 188 5. Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 6. Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 7. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 8. Владимир Бесчастных завершил карьеру 60 9 26 7 52 154 9. Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0 152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0 152

Кроме того, Дзюба в 20-й раз за карьеру вывел сборную России на поле с капитанской повязкой. Артем обогнал по числу капитанских матчей Игоря Акинфеева и Романа Широкова, сравнявшись с Алексеем Смертиным. Чаще в сборной капитанили только семь человек, причем Муртаза Хурцилаву и Александра Чивадзе Дзюбе по силам обойти уже в этом году.

Лидеры по матчам в статусе капитана сборной СССР/СНГ/России