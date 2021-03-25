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Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дзюба обогнал Иванова и Бесчастных. До исторической тройки всего один гол

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 01:20
24 марта. Та Кали. Мальта — Россия — 1:3. 23-я минута. Артем Дзюба (№22) открывает счет. Фото AFP
24 марта. Та Кали. Мальта — Россия — 1:3. 23-я минута. Артем Дзюба (№22) открывает счет. Фото AFP
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Артем Дзюба открыл счет в гостевом матче против Мальты, забив 27-й гол в форме сборной России.

32-летний форвард вышел на чистое четвертое место в списке снайперов сборной, оставив позади Валентина Иванова и Владимира Бесчастных.

Всего один гол отделяет нападающего «Зенита» от идущего третьим Олега Протасова, лучший бомбардир российских времен Александр Кержаков опережает Дзюбу на три мяча, Олег Блохин — на 15.

Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Блохин

1972-1988

112

42

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Олег Протасов

1984-1991

68

28

Артем Дзюба

2011-н.в.

48

27

Валентин Иванов

1955-1965

59

26

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Эдуард Стрельцов

1955-1968

38

25

Виктор Колотов

1970-1978

55

22

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Виктор Понедельник

1960-1966

29

20

Анатолий Банишевский

1965-1972

50

20

Игорь Численко

1959-1968

53

20

Из 27 мячей Дзюбы только три пришлись на товарищеские матчи. Артем обновил собственный рекорд по результативности в официальных играх, оторвавшись от Кержакова на два гола.

Любопытно, что Дзюба впервые отличился в отборочном турнире чемпионата мира (единственный матч Артем провел против Северной Ирландии в 2013 году, команда Фабио Капелло тогда уступила 0:1). 17 раз он отличался в отборочных играх Евро, по три раза на чемпионате мира и в Лиге наций.

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ОЧМ

ОЧЕ

Остальные

Всего

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

Артем Дзюба

5

3

3

-

2

1

18

17

8

3

36

24

Александр Кержаков

4

1

4

0

25

11

24

10

-

-

57

22

Олег Блохин

7

2

-

-

18

6

20

6

11

7

56

21

Владимир Бесчастных

4

1

1

1

16

9

13

7

-

-

34

18

Роман Павлюченко

-

-

8

4

12

6

13

6

-

-

33

16

Валентин Иванов

9

5

4

3

8

4

6

2

3

1

30

15

Андрей Аршавин

-

-

6

2

21

8

22

3

-

-

49

13

Виктор Колотов

-

-

2

0

3

1

13

7

11

5

29

13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

На Мальте Дзюба сделал очередной шаг к отметке 200 голов за карьеру. От рубежа, который в российской истории покорялся только Александру Кержакову и Олегу Веретенникову, Артема отделяют всего шесть голов.

Правда, от лидера «Клуба 100» форвард «Зенита» отстает на 39 голов, проигрывая во всех пяти номинациях.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок

Клуб

ЧР

КР

Сборная

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Артем Дзюба

Зенит

131

13

27

23

0

194

4. Роман Павлюченко

завершил карьеру

103

7

21

21

36

188

5. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

Кроме того, Дзюба в 20-й раз за карьеру вывел сборную России на поле с капитанской повязкой. Артем обогнал по числу капитанских матчей Игоря Акинфеева и Романа Широкова, сравнявшись с Алексеем Смертиным. Чаще в сборной капитанили только семь человек, причем Муртаза Хурцилаву и Александра Чивадзе Дзюбе по силам обойти уже в этом году.

Лидеры по матчам в статусе капитана сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Годы

Матчи

Капитанские матчи

Виктор Онопко

1992-2004

113

86

Альберт Шестернев

1961-1971

90

67

Игорь Нетто

1952-1965

54

51

Ринат Дасаев

1979-1990

91

44

Андрей Аршавин

2002-2012

75

39

Александр Чивадзе

1980-1987

46

25

Муртаз Хурцилава

1965-1973

69

24

Артем Дзюба

2011-н.в.

48

20

Алексей Смертин

1998-2006

55

20

Алексей Михайличенко

1987-1992

41

19

Роман Широков

2008-2016

57

19

Игорь Акинфеев

2004-2018

111

19

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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