Франция унизила Казахстан и отобралась на ЧМ-2022, Бельгия тоже едет в Катар, Нидерланды снова на грани катастрофы

Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Хет-трик Мбаппе и провал Боснии

Группа Е

Франция — Казахстан — 8:0 (Мбаппе, 6, 12, 32, 87. Бензема, 55, 59. Рабьо, 75. Гризманн, 84, с пенальти)

Босния — Финляндия — 1:3 (Менало, 69 — Форсс, 29. Лод, 50. О'Шонесси, 73)

С точки зрения интриги в этой группе главным стал матч в Зенице, где определялись перспективы не только Боснии и Финляндии, но и пропускавшей тур Украины. Балканцы на правах хозяев давили, финны отвечали острыми выпадами и в итоге получили право на пенальти после попадания мяча в отставленную в сторону руку Пьянича. И хотя затерзавший боснийскую оборону Пукки не сумел переиграть Шехича, главной финской звезде удалось быстро исправиться результативным прострелом на Форсса.

Затем обе команды потеряли важных игроков — получившего травму Колашинаца, который не мог самостоятельно наступать на ногу, и удаленного за приведший к таким последствиям фол Райталу. Только Боснии это не помогло, а Пукки показал, что и в меньшинстве отрабатывает каждый эпизод в атаке до конца. У него нет результативных баллов, но ключевого второго гола не было бы, не зацепись форвард «Норвича» за мяч у линии поля.

Звезд хозяев — Пьянича и Крунича — меняли под свист трибун. Зато сразу же джокеры Гояк и Менало соорудили гол после розыгрыша штрафного, однако третий гол финнов заставил проснувшиеся трибуны снова замолчать. Команда Маркку Канервы вышла на второе место, опередив на два очка Украину, которой в заключительном туре играть с потерявшей мотивацию Боснией. Украинцам для выхода в плей-офф требуется не только вторая в этом отборочном цикле победа с желательным перевесом в два мяча, но и успех Франции.

Между тем чемпионы мира едут в гости к Финляндии, уже решив все свои задачи. Сделано это была уверенно, мощно и красиво. Настолько, что Мбаппе к 32-й минуте оформил свой первый хет-трик за сборную, и это событие стало заметным не только в его карьере. Так, статистики отметили, что «трюков со шляпой» в официальных матчах французские игроки не делали со времен Доменика Рошто в 1985 году, а в первом тайме в отборах на чемпионаты миры подобного в исполнении «трехцветных» и вовсе не случалось на протяжении 65 лет.

Kylian Mbapp? has a first half hat trick for France! ?? pic.twitter.com/gEXTdrIHdS — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021

Французы на кураже еще и пытались все сделать красиво, как в эпизоде, когда Бензема пытался отправить мяч в сетку ударом через себя после «рабоны» Гризманна. Этот номер форварду «Реала» не удался, но свое он взял во втором тайме, двумя точными ударами обойдя Давида Трезеге и став пятым снайпером в истории Франции (35 мячей). Можно представить, какой была бы результативность Бензема, если бы не скандальная история его отстранения от национальной команды. Однако это все теория, а на практике в Катаре у французов будет самая сильная атакующая тройка.

?? France qualify ?



Les Bleus win 8-0 to clinch Group D's top spot in style ?#WCQ pic.twitter.com/wI0VTr487r — European Qualifiers (@EURO2024) November 13, 2021

Очевидно, что в ней еще и прекрасные отношения. В этом плане показателен момент в концовке, когда Мбаппе отдал мяч и право на пенальти Гризманну, который после взятия ворот продемонстрировал на второй футболке надпись 13/11/15, почтив память жертв теракта у стадиона «Сен-Дени». Мбаппе же без покера все равно не остался, напомнив о прошлом аналогичном достижении, когда великий Жюст Фонтен устроил бенефис в матче за бронзу ЧМ-1958. Нынешняя же Франция явно намерена отстоять в Катаре свой титул.

И В Н П М О 1. Франция 7 4 3 0 16-3 15 2. Финляндия 7 3 2 2 10-8 11 3. Украина 7 1 6 0 9-8 9 4. Босния 7 1 4 2 9-10 7 5. Казахстан 8 0 3 5 5-20 3

16 ноября. Финляндия — Франция, Босния — Украина.

Норвегия споткнулась на Латвии, голландцам не хватило дубля Депая

Группа G

Черногория — Нидерланды — 2:2 (Вукотич, 82. Вуйнович, 86 — Депай, 25, с пенальти, 54)

Турция — Гибралтар — 6:0 (Керем Актюркоглу, 11. Халил Девишоглу, 38, 41. Мерих Демирал, 65. Сердар Дурсун, 81. Мерт Мюльдюр, 84)

Норвегия — Латвия — 0:0

Игровой день в этой шестерке начался встречами двух претендентов на поездку в Катар с аутсайдерами. Но если турки уже к перерыву вели у Гибралтара с крупным счетом благодаря ассистентскому хет-трику неувядающего Бурака Йылмаза, то норвежцы в отсутствие травмированного Холанна не могли взломать латвийскую оборону.

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?? Assists Dervisoglu



Burak Yilmaz has a hat-trick of assists in the first half against Gibraltar. ? pic.twitter.com/qR3ZBQbwGI — Squawka Football (@Squawka) November 13, 2021

Давление скандинавов вышло на пик после перерыва. Одним ударам хозяев не хватало точности, другие останавливал Озолс, однажды мужественно продолживший игру после столкновения с соперником — вратаря подстраховал на ленточке защитник. А когда Эльюнусси все-таки отправил мяч в сетку, ВАР определил офсайд. Не помогли даже восемь добавленных арбитром минут, и Норвегия уже потеряла второе место из-за худшей чем у Турции разности мячей.

Вот только команда Луи ван Гала, вопреки прогнозам, сохранит максимальную мотивацию до финиша. Хотя после двух голов лучшего снайпера отборочного цикла Депая (11 мячей) многие выписали «оранжевым» билеты в Катар и принялись обсуждать список персональных достижений главной звезды сборной.

Во-первых, с 14 точными ударами Депай стал главным бомбардиром страны в квалификации мировых чемпионатов, опередив Руда ван Нистелроя и Робина ван Перси. Во-вторых, теперь он еще и лучший пенальтист в истории сборной и с девятью реализованными 11-метровыми обошел своего бывшего тренера Роналда Кумана.

Кроме того, сегодня Депай с 37 мячами догнал Денниса Берхкампа и Арьена Роббена, а впереди в рейтинге лучших голландских голеадоров только ван Перси (50), Клас-Ян Хюнтелар (42) и Патрик Клайверт (40).

37 — Memphis Depay has now scored 37 goals for the Netherlands, making him the joint-fourth highest goal scorer for @OnsOranje along with Dennis Bergkamp and Arjen Robben. Hunt. #MNENED pic.twitter.com/HiUU9VJfcn — OptaJohan (@OptaJohan) November 13, 2021

Еще за 10 минут до финального свистка в Подгорице погоню за этим трио можно было обозначить главной целью, однако неуступчивые черногорцы отложили оранжевый праздник. В случае поражения от Норвегии и победы турок над черногорцами Нидерланды и вовсе могут оказаться третьей лишней. Ничья же гарантирует первую строчку благодаря фантастической разности мячей (+23).

И В Н П М О 1. Нидерланды 9 6 2 1 31-8 20 2. Турция 9 5 3 1 25-15 18 3. Норвегия 9 5 3 1 15-6 18 4. Черногория 9 3 3 3 13-13 12 5. Латвия 9 1 3 5 8-13 6 6. Гибралтар 9 0 0 9 3-40 0

16 ноября. Нидерланды — Норвегия, Черногория — Турция, Гибралтар — Латвия.

Закономерные разгромы

Группа Е

Бельгия — Эстония — 3:1 (Бентеке, 11. Феррейра-Карраско, 53. Т.Азар, 74 — Сорга, 70)

Уэльс — Белоруссия — 5:1 (Рэмси, 2, 50, с пенальти. Н.Уильямс, 20. Дэвис, 77. Робертс, 89 — Концевой, 87)

В данной группе случилось то, что должно было произойти. Бельгия стала участником ЧМ-2022, создав праздничную атмосферу еще до стартового свистка, когда Мертенсу выручили памятный подарок по случаю 100 матчей за «красных дьяволов». В стартовый состав ветеран, правда, не попал, зато Бентеке, воспользовавшись отсутствием Лукаку, отметился голом и пасом под блестящий дальний удар Феррейры-Карраско.

Карраско попал в девятку, а Бельгия вот-вот попадет на ЧМ ?



2:1 с Эстонией. 20 минут — и можно покупать билеты в Доху ?? pic.twitter.com/q74jsVhEil — Матч ТВ (@MatchTV) November 13, 2021

Столь же предсказуемо Уэльс справился с белорусами, а для пропустившего из-за травмы два месяца Бэйла субботний матч стал 100-м за национальную команду. Юбилей форвард «Реала» отметил голевой передачей и был заменен в перерыве, после чего капитанская повязка перешла к оформившему дубль Рэмси.

Gareth Bale makes his 100th appearance for Wales ? pic.twitter.com/Ax7CNq7x62 — B/R Football (@brfootball) November 13, 2021

Понятно, что в заключительном туре Чехия должна выиграть у эстонцев и улучшить разность мячей. Соответственно Уэльсу для сохранения второго места нужно не проиграть дома Бельгии, хотя и поражение — не приговор. И валлийцы, и чехи все равно попадут в плей-офф благодаря своим результатам в Лиге наций вместе с Австрией.

И В Н П М О 1. Бельгия 7 6 1 0 24-5 19 2. Уэльс 7 4 2 1 13-8 14 3. Чехия 7 3 2 2 12-9 11 4. Эстония 7 1 1 5 9-19 4 5. Белоруссия 8 1 0 7 7-24 3

16 ноября. Уэльс — Бельгия, Чехия — Эстония.