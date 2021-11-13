Как Хорватия помогла сборной России: Плетикоса пообещал обыграть Англию, а Федун стимулировал игроков «мерседесами»

Все ради попадания на Евро-2008.

В воскресенье сборная России проведет матч года, в котором решится судьба прямой путевки на чемпионат мира-2022. Для финиша на первом месте достаточно не проиграть сборной Хорватии.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

14 лет назад Хорватия уже сыграла роль в участии России на крупном турнире: в ноябре 2007-го команда Славена Билича обыграла Англию и помогла нашей команде квалифицироваться на исторический Евро-2008.

Вспоминаем, как это было.

Чудо в «Лужниках» и поражение от Израиля

Сборная России входила в отборочный цикл с новым тренером: незадолго до первого матча команду возглавил Гус Хиддинк. Символично, что квалификация началась с матча против хорватов — как и в 2021-м, домашняя игра завершилась вничью 0:0.

В группе, помимо России и Хорватии, были Англия, Израиль, Македония, Эстония и Андорра.

Македонцы, эстонцы и андоррцы особых проблем не доставили — в шести матчах у России шесть побед. А вот Англия и Израиль заставили понервничать.

Англичане считались главными фаворитами — они начинали отбор на девятом месте в рейтинге ФИФА. Но умудрились потерять очки в играх с Македонией (0:0) и Хорватией (0:2). Так что когда Россия приехала на «Уэмбли», Англия не оставила нам шансов (3:0).

Спустя месяц после разгрома в Лондоне сборная Англии приехала в «Лужники», где Россию устраивала только победа. Любой другой результат оставлял нас за бортом Евро-2008.

Команда Хиддинка начала бодро, но загубила пару моментов и пропустила от Уэйна Руни (кстати, из офсайда). А во втором тайме началась магия: Роман Павлюченко роскошно выскочил на замену, оформил дубль и принес России победу. А еще получил легендарное прозвище от Хиддинка — Спящий Гигант.

Отпраздновав эпичную победу над Англией, Россия отправилась в Израиль, где неожиданно уступила и чуть не попрощалась с шансами на попадание на Евро.

«Я же сказал, что мы вас вытащим на Евро!»

Единственным вариантом, при котором сборная России могла пробиться на турнир, было домашнее поражение англичан от Хорватии. При этом наша команда не имела права на ошибку в гостевом матче с Андоррой.

Даже в сборной России верили в такой расклад с трудом. «Итог отбора считаю неудовлетворительным, — сказал Андрей Аршавин «СЭ». — Мы не выполнили главную задачу: не вышли в финальную часть чемпионата Европы».

Хорваты к тому моменту уже пробились на Евро, и матч с Англией для них ничего не решал. Тем не менее Ивица Олич и Стипе Плетикоса, выступавшие за ЦСКА и «Спартак», были готовы прийти на помощь России. «Уверен, что мы можем победить Англию и помочь вам выйти на чемпионат Европы», — заявил Плетикоса в интервью «Московскому Комсомольцу».

Дополнительный стимул хорватам озвучил Леонид Федун. Владелец «Спартака» пообещал, что подарит по «мерседесу» четырем игрокам сборной Хорватии — вратарю и трем полевым. «В данном случае я выступаю как частное лицо и болельщик сборной России», — сказал Федун.

Сработало идеально! Первым забил Нико Кранчар — после его дальнего удара ошибся Скотт Карсон. А до перерыва отличился Олич. Во втором тайме англичане собрались и быстро сравняли — благодаря голам Лэмпарда и Крауча. Но на 77-й минуте Младен Петрич, вышедший на замену, забил третий мяч!

«Люди постоянно говорили мне: «Бей больше, у тебя отличный удар!» — признался недавно Петрич. — В тот период мне действительно давались удары из-за пределов штрафной, я много забивал таким образом. Так получилось и с Англией: я получил мяч, увидел возможность для удара и пробил. В этот удар я вложил всю свою страсть. После голов мне редко сносит крышу, но тогда первая мысль была: «Ох, чувак, что ты сейчас сделал?» Английские фанаты были в полном шоке».

Победа хорватов со счетом 3:2 — именно то, что нам было нужно. В параллельном матче сборная России не без труда, но все-таки обыграла Андорру (1:0).

Позднее Олич вспоминал, что одним из первых после победы над Англией ему позвонил Игнашевич. «Сергей с командой были уже в отеле. Он включил громкую связь, и многие российские футболисты от всей души поблагодарили нашу команду и меня за то, что мы сделали на «Уэмбли», — вспоминал Ивица.

Стипе Плетикоса, обещавший помочь сборной России, тоже был счастлив: «Я же сказал, что мы вас вытащим на Евро!»

На родине сборную Англии называли посмешищем

Впервые с 1984 года сборная Англии пропустила чемпионат Европы. Главный тренер Стив Макларен, несмотря на болезненное поражение, отказался подавать в отставку. На следующий день после матча с Хорватией он был уволен.

«Англия — посмешище футбольной Европы», — с таким заголовком вышел The Sun.

«Золотое английское поколение осталось ни с чем», — подытожил Daily Star.

От тех самых «мерседесов», что обещал Федун, хорваты отказались. «Нам было приятно помочь России, потому что у многих были друзья в вашей стране. Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не Англия», — заявил Петрич.

На Евро-2008 и Хорватия, и Россия вышли из группы. В четвертьфинале хорваты уступили по пенальти Турции, а наша команда добралась до полуфинала и стала бронзовым призером.

21 июня 2008 г. впервые в истории Россия вышла в полуфинал чемпионата Евро-2008, выиграв у Нидерландов — 3:1 pic.twitter.com/q5W87Gx1dx — Roman Nikolaevich ?? (@Romancolonel) June 21, 2016

Может, хорваты помогут нам и в этот раз?